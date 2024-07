Corrientes aumentó el sueldo de los Empleados Provinciales Jueves, 25 de julio de 2024 El incremento salarial a empleados estatales de Corrientes será del 15 por ciento. En tanto que el plus unificado pasará a 55 mil pesos y el de Refuerzo estará en los 50 mil pesos. Con este quinto aumento salarial, desde el Gobierno de Corrientes indican que la mejora de bolsillo de los trabajadores supera el 135% y, en cuanto al básico, el 90%. Estas medidas implican una inversión anual de $51.000 millones.



SALUD PÚBLICA

10% de incremento en el valor de las Guardias Médicas, Becas Residentes, Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería. La mejora también alcanza a los beneficiarios del programa Más y Mejor Trabajo.

Se incorpora al código 627 un valor de $20.000.

Se actualiza, en un 20%, el código 182.



VIALIDAD

10% de incremento en el básico.

Se incorpora al código 627 un valor de $20.000.



SEGURIDAD

10% de incremento en el Valor Punto.

10% de aumento en el mínimo garantizado.

Se actualizan los códigos 179, 180 y 601 de acuerdo a la antigüedad en el cargo.





ADMINISTRACIÓN CENTRAL

10% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías.

Se incorporan $20.000 netos de bolsillo al concepto 134 para las distintas categorías laborales que posean el concepto en su liquidación.

Se incrementa el código 627: $20.000

PLUS UNIFICADO

Incremento a $55.000 netos de bolsillo.



PLUS DE REFUERZO

Aumento a $50.000 netos de bolsillo.



Acumulados, los dos representan un 36% de incremento.