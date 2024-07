La Presidencia de Milei volvió ajustar a Corrientes

Miércoles, 24 de julio de 2024

El Gobierno Nacional aumentó la intensidad del ajuste a Corrientes durante el primer semestre, según un informe privado. En enero, las transferencias no automáticas cayeron un 15%, mientras que en junio, un 82%. En relación a la brecha, es la dinámica más alta en relación con el acumulado mensual.



Para llegar al sexto superávit fiscal, el Ministerio de Economía de la Nación ajustó las clavijas en el dinero que envía a las provincias y que impacta en los ciudadanos del interior. Se trata de las llamadas transferencias discrecionales que son los fondos no coparticipables. Esto incluye la obra pública, que forma parte de la inversión real directa, y los subsidios como al transporte público de pasajeros.



El ajuste de los envíos a las jurisdicciones subnacionales es más intenso en junio que en enero si se observa únicamente el gasto devengado, es decir la erogación generada y pagada. Todas las provincias registraron un incremento del recorte de gastos, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz donde dicha dinámica disminuyó, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).



Corrientes encabeza el ranking de provincias con mayor intensidad del ajuste con una variación de 5,59% en relación con el acumulado mensual y el acumulado entre enero/junio. Esto si se tiene en cuenta que en enero, los envíos de fondos discrecionales de Nación cayeron un 15% interanual real en el Taragüí, mientras que en junio, bajaron un 82% real.



En febrero pasado, en tanto, la disminución de los envíos no automáticos a la provincia fue de 59%; en marzo, se redujo un 82%. En abril, la caída fue del 86%, al igual que en mayo. Para reducirse al 82%, de acuerdo con el informe del instituto que dirige el economista Nadín Argañaraz.



La Rioja, administrada por el peronista opositor al gobierno de Javier Milei, Ricardo Quintela, registró un fuerte ajuste ya que en enero las transferencias no automáticas cayeron un 3% mientras que en junio un 97%. En segundo lugar es posible mencionar a Misiones con una baja del 19% de los envíos discrecionales en el primer mes de 2024 y del 74% en el sexto mes del mismo año.