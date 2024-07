Patricia Bullrich defendió a Valdés al ser denunciado

Miércoles, 24 de julio de 2024

Para la ministra de Seguridad es "una barbaridad" que el mandatario provincial haya sido acusado de supuesto encubrimiento. La denuncia es por los presuntos delitos de encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tras ser denunciado por el fiscal Guillermo Marijuan en los tribunales de Comodoro Py en el caso por la desapariciòn de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años, que fue visto por última vez el 13 de junio.



Valdés fue acusado de "encubrimiento" en la desaparición de Loan. Patricia Bullrich calificó la denuncia como "un despropósito" y aseguró que "todo se resume a las siete personas que estaban ahí".



Qué dijo Patricia Bullrich sobre el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés



Patricia Bullrich criticó la implicación de Valdés en la causa y destacó la necesidad de prudencia en las investigaciones judiciales para evitar involucrar a personas inocentes. "En la Argentina, tenemos que volver a tener cordura en las causas", afirmó.



"Es un despropósito involucrar al gobernador", sostuvo la ministra. Y agregó: "No estoy de acuerdo con que se plantee esa hipótesis, como plantean varios, en lugar de ir a la verdad".



En esa misma sintonía, la funcionaria nacional remarcó en que "no se puede involucrar a mucha que no tiene nada que ver".



A su vez, Bullrich admitió que Valdés cometió un error al publicar en redes sociales, pero insistió en que la clave del caso está en las siete personas presentes en el lugar de los hechos.



LA DENUNCIA



El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció este martes en los tribunales de Comodoro Py al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, por la desaparición del pequeño Loan, de tan solo cinco años.



La denuncia también abarca al senador nacional Diego Pellegrini; al exministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte; y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros.



La denuncia de la Fiscalía Federal 9 recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.



El expediente CFP 2908/2024 incluye una denuncia por los presuntos delitos de encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.