Murió un ex combatiente de Malvinas en San Roque Martes, 23 de julio de 2024 Sus restos están siendo velados en el Centro de Ex combatiente de San Roque Fidel Gómez de la fuente 810 desde las 18hs del día de ayer 22 de julio y este martes a las 11hs fue trasladado en compañía de los Cazadores Correntinos.

La dirección Provincial Malvinas Argentinas dependiente del ministerio de seguridad de la provincia, en conjunto con la coordinadora Provincial de Ex combatiente en Malvinas de la provincia de corrientes, informa a toda la comunidad Correntina el lamentable deceso de nuestro querido camarada el Sr. Ponce Benjamín Baltazar DNI: 14.567.778 de la localidad de San Roque, ex soldado conscripto combatiente en Malvinas, quien presto servicio en el regimiento de infantería 12 de Mercedes - Corrientes.



Con el Gobierno provincial, el Sr Gobernador y el Señor Ministro de seguridad el Dr. Vallejos Alfredo envía sus condolencias para sus familiares y camaradas, es así que, desde este Ministerio, ya se envió la Guardia de Honores, trompetista para tocar el minuto de silencio y la bandera de la Nación Argentina.





Hasta pronto Héroe de la Patria, siempre habitaras en nuestro corazón en compañía, defensa y honor por nuestra soberanía, aprovecho la oportunidad para destacar al gobierno provincial por ser la única Provincia que acompaña a nuestros queridos Héroes de Malvinas de esta manera.