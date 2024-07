Horóscopo semanal del 22 al 28 de julio

Martes, 23 de julio de 2024



Las cartas que deparan los astros para cada signo La astróloga y tarotista Laura Novillo revela que le espera.



Esta semana trae consigo un cambio significativo de energías. El Sol ingresa al signo de Leo el 22 de julio, seguido por Mercurio que entra en Virgo el 25 de julio y comienza su fase preretrograda. Estos movimientos planetarios influirán en nuestras vidas de diversas maneras, marcando un período de transformación, comunicación introspectiva y preparación para lo que está por venir.



El Sol ingresando en Leo, su signo regente, nos invita a brillar con más intensidad y confianza. Este tránsito nos impulsa a ser más creativos, expresivos y a buscar el reconocimiento por nuestros talentos y esfuerzos. Es un momento para conectar con nuestra verdadera esencia y permitirnos ser auténticos.



La energía de Leo nos alienta a celebrar la vida, a ser generosos y a disfrutar de momentos de diversión y alegría. Por otro lado el 25 de julio, Mercurio ingresa en Virgo, un signo que resuena bien con la energía analítica y detallada de este planeta.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que Mercurio también está entrando en su fase pre-retrograda, lo que significa que no es un momento ideal para firmar o preparar documentos importantes Mercurio comenzará su retrogradación el 5 de agosto. Agudizando estas influencias. Trata de ir con calma y no apresurarte ya que todo lo que se inicie con esta fase luego puede ser revisado.



ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)

Consejo de la semana: Esta semana enfócate en la paciencia y la perseverancia. No te apresures, permite que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. Consejo del tarot: La Fuerza. Esta carta te recuerda que la verdadera fuerza proviene de la calma y el autocontrol. Enfrenta tus desafíos con paciencia y confianza. Cristal: Cuarzo Rosa. Este cristal te ayudará a abrir tu corazón y a mantener la paz y el equilibrio emocional.



TAURO (del 21 de abril al 20 de mayo)

Consejo de la semana: Dedica tiempo a tu bienestar personal. Encuentra momentos para relajarte y disfrutar de las pequeñas cosas que te hacen feliz. Consejo del tarot: El Hierofante. Esta carta te aconseja buscar guía y sabiduría en tus tradiciones y creencias. Asegúrate de mantenerte fiel a tus valores. Cristal: Aventurina Verde. Este cristal promoverá la armonía y la tranquilidad en tu vida, ayudándote a mantener una perspectiva positiva.



GEMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio)



Consejo de la semana: Géminis, esta semana es ideal para organizar tus ideas y proyectos. Prioriza tus tareas y mantén el enfoque en tus metas a largo plazo.Pisa la tierra y atiende lo importante. Consejo del tarot: El Mago. Esta carta te anima a utilizar tus habilidades y recursos para manifestar tus deseos. Confía en tu capacidad para crear tu propia realidad. Cristal: Ágata Azul. Este cristal te ayudará a mejorar la comunicación y a encontrar claridad en tus pensamientos.



CANCER (del 22 de junio al 22 de julio)

Consejo de la semana: Cáncer, es un buen momento para fortalecer tus lazos familiares y emocionales. Dedica tiempo a quienes amas y busca equilibrio en tus relaciones.Conecta con tu hogar. Consejo del tarot: La Emperatriz. Esta carta te recuerda la importancia de nutrir y cuidar tanto a ti mismo como a los demás. Encuentra belleza y abundancia en tu entorno. Cristal: Piedra de Luna. Este cristal potenciará tu intuición y te ayudará a mantener la calma y el equilibrio emocional.



LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Consejo de la semana: Leo, enfócate en tu crecimiento personal. Explora nuevas habilidades y conocimientos que puedan enriquecer tu vida y tu carrera. Disfruta tu temporada ,el sol te ilumina. Consejo del tarot: El Sol. Esta carta simboliza éxito, alegría y vitalidad. Confía en ti mismo y deja que tu luz brille. Cristal: Citrino. Este cristal te llenará de energía positiva y aumentará tu confianza y motivación.



VIRGO (del 23 de agosto al 21 de septiembre)

Consejo de la semana: Virgo, esta semana dedica tiempo a la introspección y a la autoevaluación. Reflexiona sobre tus logros y áreas de mejora.Mercurio en sombra te ayudara en ello. Consejo del tarot: El Ermitaño. Esta carta sugiere un tiempo de introspección y sabiduría interior. Busca respuestas dentro de ti y confía en tu guía interna. Cristal: Amatista. Este cristal te ayudará a encontrar claridad y paz mental, favoreciendo la meditación y la reflexión.



LIBRA (del 22 de septiembre al 22 de octubre)

Consejo de la semana: Libra, enfócate en equilibrar tus responsabilidades y tus momentos de ocio. Encuentra un punto medio entre el trabajo y el descanso.Conecta con lo importante y baja la ansiedad. Consejo del tarot: La Justicia. Esta carta te recuerda la importancia del equilibrio y la equidad. Toma decisiones justas y mantén la armonía en tus relaciones. Cristal: Cuarzo Blanco. Este cristal te ayudará a mantener la claridad mental y a equilibrar tus energías.



ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Consejo de la semana: Escorpio, esta semana es propicia para la transformación y el cambio. No temas dejar atrás lo que ya no te sirve y abraza lo nuevo. Trata de no tomar decisiones impulsivas. Consejo del tarot: La Muerte. Esta carta no significa fin, sino transformación. Deja ir lo viejo para dar paso a lo nuevo y renacer con mayor fuerza. Cristal: Obsidiana. Este cristal te protegerá y te ayudará a liberarte de energías negativas, facilitando la transformación personal.



SAGITARIO (del 22 de noviembre al 22 de diciembre)

Consejo de la semana: Sagitario, dedica tiempo a explorar nuevas ideas y aventuras. Mantén tu mente abierta y busca oportunidades para expandir tus horizontes.Trabaja tus buenos habitos. Consejo del tarot: La Rueda de la Fortuna. Esta carta te recuerda que la vida está en constante cambio. Aprovecha las oportunidades y confía en el flujo del destino. Cristal: Lapislázuli. Este cristal te ayudará a abrir tu mente y a encontrar la sabiduría interna para tomar decisiones acertadas.



CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero)

Consejo de la semana: Capricornio, esta semana enfócate en la planificación y la organización de tus proyectos. Establece metas claras y trabaja con determinación. Consejo del tarot: El Emperador. Esta carta te anima a tomar el control y a liderar con autoridad y sabiduría. Confía en tu capacidad para estructurar y dirigir. Cristal: Hematita. Este cristal te ayudará a mantenerte centrado y enfocado, brindándote fuerza y estabilidad.



ACUARIO (del 22 de enero al 21 de febrero)

Consejo de la semana: Acuario, dedica tiempo a conectar con tu comunidad y a contribuir a causas que te apasionen. Tu espíritu innovador puede hacer una gran diferencia. Consejo del tarot: La Estrella. Esta carta simboliza esperanza y inspiración. Mantén la fe en tus sueños y sigue adelante con optimismo. Cristal: Amatista. Este cristal te ayudará a mantener la claridad y a conectar con tu intuición, inspirándote a seguir tu visión única



PISCIS (del 22 de febrero al 20 de marzo)

Consejo de la semana: Piscis, esta semana es ideal para enfocarte en tu bienestar emocional y espiritual. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te conecten con tu ser interior. Consejo del tarot: La Luna. Esta carta te invita a explorar tu subconsciente y a prestar atención a tus sueños e intuiciones. Confía en tus sentimientos y percepciones internas. Cristal: Cuarzo Ahumado. Este cristal te ayudará a liberar el estrés y a encontrar una base sólida, promoviendo la claridad y la calma interior.