Tras las vacaciones de invierno, el transporte escolar aplicará otra suba Martes, 23 de julio de 2024 La tarifa del servicio pasará a tener un valor de entre $ 43.000 y $ 45.000. Ya no rigen los descuentos para hermanos.

El servicio de transporte escolar aplicará una nueva suba de tarifa tras el receso invernal. Los aumentos de los combustibles y otros insumos y el alto índice de inflación empujan la actualización tarifaria y, en ese contexto, los transportistas escolares que trabajan en la ciudad decidieron aplicar un incremento, con lo que la cuota mensual pasará a valer entre $ 43.000 y $ 45.000 en agosto. El año pasado, en esta época, la tarifa era de $ 15.000.



"El aumento es prácticamente mes a mes debido al incremento no solo del combustible sino también de otros insumos necesarios para el vehículo. Mientras sigan los aumentos, las tarifas se seguirán ajustando", comentó Pedro Abbas, de la Asociación de Transportistas Escolares y Afines de Corrientes (Ateac).



Abbas enfatizó que todos los insumos relacionados con el mantenimiento de los vehículos están en constante alza, no solo el combustible. "Sube todo: el aceite, la mano de obra, todo", expresó.



Esa constante suba de precios y de los costos operativos hicieron que en lo que va del año ya sean –con el que se dará el mes próximo– cuatro los aumentos que aplicaron.



En este contexto, Abbas mencionó que se brinda un precio sugerido, pero que cada transportista acuerda con su cliente. Sin embargo, agregó que ya no rigen los descuentos que históricamente se otorgaba a las familias que ocupaban el servicio para dos o más hermanos.



"Ya no se realizan descuentos por dos o más hermanitos; por ahí se tiene en cuenta la distancia, pero la verdad es que el costo está alto y cuando se bajan del servicio se bajan dos y eso afecta a la rentabilidad", añadió.