Ciudadana ilustre celebró sus 106 años en Yaguareté Corá Viernes, 19 de julio de 2024 El paisaje donde nació no es el mismo y ella observa esos cambios hace más de un siglo. Ahora, usa celular para hablar con sus hijos que viven en Buenos Aires. Así como los recuerdos, el color rosado siempre está presente en cada festejo. En Concepción del Yaguareté Corá, el 16 de julio de 1918 nació Carmen Espinoza. A 106 años del inicio de su vida, ella celebró junto con parte de la descendencia. Recibió incontables expresiones de cariño hasta en las redes sociales, donde publicaron fotos suyas para rendir homenaje a quien desde 2022 es ciudadana ilustre de su pueblo natal.



A lo largo de su vida construyó su propia familia, que ahora tiene muchos integrantes, pero que comenzó cuando se casó con Miguel Carrizo. Con él tuvieron 8 hijos y ellos a su vez les dieron nietos y estos bisnietos. Parte de esa prolífera descendencia y otros seres queridos, se reunieron alrededor de una extensa mesa para festejar el cumpleaños de Carmen.



La celebración fue frente a su hogar en Concepción, donde ahora la cuida una de sus hijas, de nombre Miguela. Es ella y algunos nietos los que comparten a diario con la correntina de 106 años de edad, que no tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir, pero que tiene mucho para enseñar. Es que hay cosas, innumerables, que las fue aprendiendo en el transcurrir de la vida. Y, por citar alguna, es a comunicarse usando como idioma principal el guaraní. Con esa lengua ancestral conversa Carmen, porque -señalaron- es muy poco lo que del castellano.



Si bien sigue usando palabras que aprendió cuando era de corta edad, sus cabellos y su cuerpo ya no son lo mismo. Sucede que el tiempo, a medida que pasa, va dejando huellas. Aunque -acotaron- sorprende la lucidez mental que conserva, al igual que su predilección por el chamamé.



Carmen también tiene como protagonista en su vida -en diferentes tonos- al color rosa. Al menos eso se observa en fotos de ella que fueron registradas en los últimos años. En una de esas imágenes se la puede observar sonriendo con una remera mangas largas rosada y una falda larga con un estampado de ese mismo color. Nuevamente, se la puede ver en sus mangas e inclusive en la torta que le obsequiaron en 2022. Ese año, en su cumpleaños, "integrantes del Concejo le entregaron la resolución a través de la cual la declararon ciudadana ilustre", recordó, en diálogo con República de Corrientes, Negrín Puma Montenegro, quien -si bien en esa época ya era viceintendente con mandato cumplido- fue el autor de la propuesta para distinguir a Carmen.



Pero también en las fotografías del pasado martes 16, se puede observar el rosado en una gorra que usó durante el festejo y en la torta, tanto en uno de los decorados comestibles como en las velas que formaron el número de su cumpleaños: 106.