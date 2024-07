Cientos de mujeres correntinas se formaron en oficios y nuevas herramientas para emprender

Jueves, 18 de julio de 2024

La Escuela de Mujeres Emprendedoras egresó este primer semestre a 650 participantes de los cursos de oficios y de fortalecimiento de emprendimientos. La iniciativa de la Coalición Cívica-ARI inició hace tres años y alcanzó a más de 10 mil mujeres.



Es un espacio que revalorizar a la mujer, el emprendedurismo local y brinda oportunidades.



Listas para salir a competir al mercado local con su propio emprendimiento, más de 650 mujeres egresaron en este primer cuatrimestre de 2024 de la Escuela de Mujeres Emprendedoras (EsME) de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI) liderado por Hugo “Cuqui” Calvano. Las nuevas egresadas tuvieron un emotivo acto de promoción en el que se revalorizó el trabajo, el empeño y las nuevas oportunidades en pos de la igualdad de género.



El espacio de formación y especialización comenzó sus actividades en 2021 con el propósito de generar un espacio de igualdad de oportunidades para todas las personas que se autoperciban como mujer, a partir de la formación en oficios y la capacitación en otras herramientas para potenciar el desarrollo de sus habilidades y emprendimientos.

En todo este lapso, ya se formaron más de 10.000 mujeres y contempla más de 60 cursos presenciales y virtuales, todos abiertos y gratuitos.



Además, se generan clínicas y jornadas de intercambio entre las emprendedoras y también –con cierta frecuencia- se llevan a cabo ferias en parques y plazas para que ellas tengan un espacio de promoción, visivilización y comercialización de sus productos y servicios.



En esta oportunidad, egresaron de los cursos de Barbería, Cocina Express, Costura Creativa, Decoración de Tortas, Crochet desde cero y Coctelería. También se entregaron diplomas a las emprendedoras que se formaron en Herramientas Financieras, Comunicación y Marketing, Atención al Cliente y Empoderamiento, a través de la clínica Liderá tu Emprendimiento organizada por la EsME.



“Para nosotros es una alegría que tantas sigan eligiendo la Escuela de Mujeres Emprendedoras de la Coalición Cívica-ARI, porque quiere decir que lo que brindamos sirve”, resaltó Hugo “Cuqui” Calvano, referente del espacio de la CC-ARI en Corrientes, quien acompañó el animado acto de egresadas.



“En este espacio podemos darle un servicio y una herramienta para que ellas puedan aprender un oficio y así poder sacar adelante a su familia. Lo más gratificante para nosotros es ver hoy a tantas mujeres felices, acompañadas por su familia, y que a partir de las herramientas que adquieren empiezan a emprender o pueden empezar a emprender, o bien fortalecer y mejorar lo que vienen haciendo”, valoró “Cuqui” Calvano.



“Nuestro objetivo es ayudar a más mujeres a salir adelante y sentimos que eso se cumple en cada edición de los cursos. Nosotros, como lo decimos cuando se contactan, somos parte de una familia, de una comunidad, que generamos año a año una interacción y son ellas mismas las que nos piden cursos y nos plantean las herramientas que necesitan”, resaltó.



CAMINO DE CAPACITACIÓN

Asimismo, Calvano ratificó la continuidad de este espacio de formación. “Vamos a seguir en este camino brindando herramientas, pero todo con el mismo objetivo: ayudar a estas mujeres a salir adelante, a aprender y de esa manera hacer de Corriente una mejor ciudad”, expresó.



Finalmente, recordó que quienes quieran más detalles sobre los cursos y/o anotarse, pueden contactarse en la página web “cuquicalvano.com” y acceder a la sección de mujeres emprendedoras. Además, hay info en las redes sociales buscándolo @cuquicalvano.



EXPERIENCIAS

También dos egresadas destacaron su participación en los cursos y valoraron el espacio de formación ofrecido. “Aprendí muchas cosas, la verdad, no pensé que a esta edad podía realizar este curso y nuevo camino. La verdad, me voy feliz. Mis hijas me incentivaron para que haga el curso y la verdad que me gusta la costura”, dijo Norma, egresada del curso de Costura Creativa.



“Elegí el curso de cocina express”, señaló Celeste de Cocina Express. “Me sirve mucho para empezar a vender mis productos y tener una salida laboral espectacular”, concluyó.