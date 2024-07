Inició la construcción de cordón cuneta en 26 cuadras del barrio Ongay

Jueves, 18 de julio de 2024

El Gobierno Provincial comenzó la construcción de cordón cuneta en 26 cuadras del barrio Ongay como parte de su programa de colaboración con el municipio capitalino. La obra se realiza con recursos, personal y maquinarias provinciales.



Estos trabajos, dispuestos por el gobernador Gustavo Valdés, son implementados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de equipos especializados de Vialidad Urbana.



Entre las 26 cuadras que contarán con esta infraestructura vial, se cuentan: Valdepeñas de Reconquista a Castelli, Ex Vía desde pasaje Detroit a Castelli, Berazategui entre Juan José Paso a Castelli, Boston de Castelli a Ex Vía, Saavedra de Ex Vía a Cartagena, Paso de Ex Via a Cartagena, Pergamino y Pasaje Detroit desde Ex Vía a Valdepeñas y calle sin nombre de Reconquista a Castelli.



Tras la adecuación de la infraestructura de servicios y sus conexiones a los domicilios, se trabaja en la construcción de las bases de las cunetas con hormigón armado, para luego hacer lo propio con los cordones propiamente dicho. En la actualidad se realizan estos trabajos por calle Saavedra. Se recomendó que al circular por la zona se lo haga con precaución.