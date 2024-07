Charly García tuvo un inesperado encuentro con sus fans en la puerta de su casa

Jueves, 18 de julio de 2024

El ídolo fue captado cuando volvía a su hogar de Coronel Díaz y Santa Fe. “Estaba muy sonriente y muy contento”, relató uno de los jóvenes a Teleshow.



Este martes aparecieron en las redes sociales nuevas fotos de Charly García. El ídolo fue captado de muy buen semblante en la vía pública, en la puerta de su casa de Coronel Díaz y Santa Fe, en el barrio porteño de Palermo. Dos fans se lo encontraron de casualidad cuando el creador de grupos como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán se estaba yendo en compañía de Guillermo Tato Vega, su personal manager.



Los fanáticos Alejandro y Nicolás pasaban por allí y se cruzaron con García, quien fue llevado en silla de ruedas por Tato hasta el auto que lo transportaría. Las imágenes fueron difundidas por la cuenta Constant Concept, administrada por fans de Charly. “Pasaba de casualidad. Yo vivo cerca de su casa hace un par de años y siempre que puedo, paso a ver si me lo encuentro. Y esta vez tuve suerte, me lo crucé. Creo que le dije ‘te amo’ 80 veces, nada más. Y nos sacamos estas fotos”, le contó Nicolás a Teleshow. El encuentro duró unos cinco minutos y el artista lució muy sonriente en el encuentro.



“Él no habló, la verdad. Nos sonreía y nos hacía gestos. Pero lo vi súper bien. Claro, es una persona grande que vivió sus años, su vida, pero estaba bien y muy sonriente, muy contento. Hoy es, para mí, un día increíble”, agregó Nicolás. “El manager fue muy copado, también. Nos dejó que nos saquemos fotos. Él lo llevó con mucho cuidado, se lo vio con muy buen trato para con García”, dijo también.



“Esa foto me la quiero tatuar, directamente. Es una locura”, cierra Nicolás con su testimonio y hace referencia a una selfie que se tomó con Charly apareciendo desde atrás. Tras el encuentro, el músico subió a su hogar.



Desde hace un tiempo que las apariciones públicas de García se dan a cuentagotas, debido a su movilidad reducida. Sin embargo, a principios de junio sorprendió al aparecer tocando canciones suyas en el bar del hotel Faena. Fue en compañía de Baremberg & Mojo Jam Band, residentes del Library Lounge, con quienes interpretó sus clásicos “Yendo de la cama al living” y “Cerca de la revolución”.



A fines de abril, aparecieron otras imágenes de Charly cuando firmó su contrato con Sony Music para editar su venidero y muy esperado La Lógica del Escorpión, disco en el que está trabajando desde el año 2019. Se espera que el sucesor de Random (2017) aparezca en algún momento del 2024, aunque todavía no hay precisiones al respecto.



La firma del convenio se realizó en la tarde del jueves en el mítico departamento de Coronel Díaz y Santa Fe. Charly estuvo acompañado por su novia Mecha Iñigo, su representante Vega y sus abogados. Por el lado de Sony estuvieron el director Damián Amato, Nacho Soler, Enrique Dordoni y Sergio Ponfil. Luego de escuchar el disco completo se procedió al trámite para que en unos meses esté disponible tanto en vinilo como en las diferentes plataformas digitales.



Si bien no está clara aun la fecha de edición, ya trascendieron algunos detalles. Por ejemplo, que el arte de tapa está a cargo de la diseñadora Renata Schussheim, responsable de algunas de las puestas escénicas más recordadas de los shows del artista, como el histórico “bombardeo” de Buenos Aires en el estadio de Ferro.



También, que en la grabación contó con la participación de varios de sus colaboradores históricos, como Rosario Ortega, Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, así como los músicos chilenos Kiuge Hayashida en la guitarra y Toño Silva en la batería.