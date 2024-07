Adele se retira temporalmente de la música

Miércoles, 17 de julio de 2024



La artista británica anunció que después de sus shows de residencia en Las Vegas se tomará un descanso para hacer otras cosas.



“Quiero tomarme un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, aunque sea por un tiempo”, expresó la artista durante una entrevista con el medio alemán ZDF.



Entre los motivos de su decisión, admitió que extraña su vida antes de la fama y quiere encontrar el equilibrio entre su amor por la música, su vida mediática y su vida privada. “Extraño todo lo de antes de ser famosa, creo que probablemente ser anónima es lo que más echo de menos. No me gusta ser famosa”, expresó.



La cantante realizará una serie de espectáculos en Alemania, del 2 al 24 de agosto. El recinto al aire libre Munich Messe Arena, con capacidad para 80.000 personas, fue construido específicamente para estos espectáculos. Serán sus primeros conciertos en Europa desde 2016.



Luego, concluirá el resto de su residencia Weekends With Adele en el Coliseo del Caesars Palace en octubre y noviembre.



30 fue el cuarto y último álbum de estudio de Adele, publicado en 2021.