Bancarios alcanzan un 80% de aumento salarial en 2024

Miércoles, 17 de julio de 2024

La Asociación Bancaria, el gremio que lidera el también diputado nacional Sergio Palazzo, confirmó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector.



"Hemos acordado con las Cámaras empresarias un aumento salarial que será equivalente a la inflación del mes de Junio, sobre los sueldos de Mayo, para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales", señalaron.



En base a ese nuevo entendimiento "se deberá abonar la diferencia que surja entre la inflación acumulada entre los meses de Enero a Junio 2024 inclusive (79.8%), tomando como referencia los salarios de Diciembre 2023, y los incrementos ya otorgados en el 2024 (71.9%)", explicaron.



"El monto resultante deberá ser abonado junto con los salarios del mes de Julio", añadieron. Y sostuvieron: "De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos la aplicación de los índices inflacionarios mensuales para que los trabajadores/as bancarios/as no pierdan contra la inflación, salvaguardando el poder adquisitivo de nuestros representados/as".



La popularmente conocida "cláusula gatillo" fue un recurso que comenzó a implementar el gremio este año para protegerse de la disparada inflacionaria. Ese mecanismo, en la práctica, le permitió ubicarse en el selecto grupo de organizaciones que logró sostener el poder adquisitivo de los haberes.