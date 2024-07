CORRIENTES CAPITAL

Vallejos admitió que "hay posibilidad de cambios en la cúpula de la Policía" Martes, 16 de julio de 2024 "No lo descartamos, está la posibilidad", expresó el flamante Ministro de Seguridad de la Provincia, Alfredo Vallejos, dijo respecto a cambios en la cúpula de la Policía de Corrientes. "De hacerlos, los cambios deben ser profundos".

"Que estos sirvan para tener la Policía que necesitamos", resaltó el exlegislador nacional. "La prioridad es disponer de todos los medios a la Justicia Federal", sostuvo.





"Eso es algo que no lo puedo responder hoy. Lógicamente está bajo análisis esa posibilidad. No lo descartamos, pero tiene que ver con un análisis, estas cuestiones las vamos a estar analizando con el gobernador de la provincia ", dijo el Ministro sobre la posibilidad que haya cambios en la Policía de Corrientes.



"Me parece lo más importante más allá de los tiempos es la profundidad de los cambios y que esos cambios sirvan para tener la policía en la estructura que necesitamos", explicó.



Caso Loan Peña

"En este caso lo primero es ser absolutamente respetuoso con el estado del proceso y con la jurisdicción que hoy está a cargo de la causa. La Justicia Federal es la que dirige la investigación con el aporte que están haciendo desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich y con un equipo que todos reconocen que es de primer nivel. Más allá de eso, nosotros lo que tenemos que manifestar, el Gobernador ha sido absolutamente claro, todos nuestros recursos humanos, técnicos y operativos, están a disposición para cuando los jueces requieran la colaboración de la Provincia y de este Ministerio", remarcó.



Sobre la recompensa que ofreció Burlando para quien aporte datos dijo que "Creo que hay muchos actores y sectores que no están colaborando como es debido y con seriedad con lo que tiene que ser una investigación. Mucho más una investigación con las complejidades que presenta el caso Loan"



"Me parece que lo importante es que las autoridades judiciales que tienen la investigación estén a cargo de cada uno de los pasos que se dan para poder saber dónde está Loan y quiénes son los interesados. Creo que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que hace. Hay cuestiones por ahí que trascienden, o mecanismos o comportamientos que trascienden en la prensa. Cada uno hará el análisis respecto de este comportamiento. Y la jueza tiene, en caso de que entienda que interfiere en la negociación también. Yo entiendo que tiene los mecanismos para poder hacer frente a esto", analizó.