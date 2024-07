Abel Pintos entonó muy bien el Himno Patrio demostrando una Noble Argentina

Lunes, 15 de julio de 2024

Abel lució un espectacular traje formal que ameritaba para semejante responsabilidad que le tocó. El bahiense hizo emocionar a más de un hincha argentino en el Hard Rock Stadium de Miami.

Días atrás había dicho que "Siempre que canté para la Selección vestí un traje porque es un honor muy grande. Me gusta ir vestido de manera formal".



Por el lado de Colombia quien entonó las estrofas del himno fue la cantante Karol G. Luego de estos actos a los que se le pueden llamar protocolares la final se inició sin problemas aunque si hubo inconvenientes con hinchas colombianos fuera del estadio en lo que fue la previa.



La Selección Argentina se enfrentó a Colombia en el marco de la final de la Copa América 2024 y consiguió un triunfo histórico de 1-0 que convirtió al equipo nacional en bicampeón. Como se realiza en cada evento de suma importancia, un artista de gran calibre es elegido para entonar el himno de su país. En esta oportunidad le tocó a Abel Pintos abrir el partido para cantar el Himno Nacional y consiguió emocionar a los fanáticos como al conjunto albiceleste en la final del evento en el estadio Hard Rock de Miami.



Vestido con un traje azul y con la camiseta del equipo nacional debajo, el artista interpretó la canción patria frente a un público que lo ovacionó. Allí se los pudo ver cantar a Rodrigo de Paul con su nuevo look rapado y rubio, como al resto del equipo que comanda Lionel Scaloni y los hinchas argentinos que llevaron todo nuestro folclore, pintados y con pelucas en celeste y blanco. Unos minutos después, Karol G realizó lo propio al cantar el Himno Nacional de Colombia.



Durante la previa del encuentro, el compositor fue entrevistado por Marley en su programa Por el Mundo (Telefe). Rodeados de cientos de fanáticos, el músico de 40 años comentó: “Siento mucha emoción porque, sobre todo, yo me siento más hincha que cantante acá. Ahora voy a la prueba de sonido”.



Al ser consultado por el conductor sobre cómo se sentía ante esa tarea, Pintos confesó: “Es un gran momento, estás representando a millones y millones de personas, miles que también están en el estadio. Es distinto a lo que uno vive como cantante, completamente distinto”.



Abel Pintos habló de su emoción previo a entonar el himno argentino (Video: Por el Mundo - Telefe)



Con un toque picaresco, el papá de Mirko mencionó: “Aparte te va a ver todo el mundo. Te agrego nervios”. Entre risas, Abel lo tomó con mucho humor. “Un amigo sos. Yo venía re bien, pero ahora tengo nervios y estoy ansioso, estoy cag... en las patas. ¡Vamos Argentina, car...! Bendiciones a todos”, lanzó.



Luego de su breve paso por el ciclo de Marley, el cantante ingresó al estadio Hard Rock, en Miami, donde realizó la preparación necesaria para su performance ante los futbolistas de ambos equipos y el público presente para el partido. Con la camiseta albiceleste, Pintos fue filmado por el periodista deportivo, Gastón Edul, quien publicó el video a través de su cuenta en la plataforma X, previamente conocida como Twitter.



Por otro lado, también fue captado el momento en el que Karol G hacía su prueba de sonido y entonaba las estrofas del himno colombiano, en el mismo lugar que nuestro representante argentino. El video que se difundió en las redes la mostraba envuelta en la bandera de su país y con su cabellera rosada, que destacada en la lejanía con la que se tomó el video.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que el intérprete de “Tanto amor” canta el himno, sino que ya lo hizo en dos oportunidades durante el desarrollo de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Además, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) institucionalizó la interpretación de Abel del Himno Nacional Argentino como versión oficial durante los partidos en los que participe el conjunto liderado por Lionel Scaloni. La versión forma parte del álbum Alta en el cielo, en el cual grabó varias canciones patrias.