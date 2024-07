Di María se despidió de la Selección Argentina con un nuevo título

Lunes, 15 de julio de 2024



El "Fideo" se despidió de la albiceleste con un título histórico ante Colombia. Su etapa concluyó con una medalla de oro en los JJ.OO. de Beijing 2008, una Finalissima ante Italia en Wembley, la Copa del Mundo en Qatar y dos Copas Américas.



Ángel Di María, una de las figuras más emblemáticas de la Selección Argentina, vivió una noche de gloria en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens al consagrarse campeón de la Copa América 2024. El "Fideo" disputó su último partido con la "Albiceleste" y no ocultó su emoción, recordando especialmente a su gran amigo Lionel Messi.



Tras la victoria por 1-0 ante Colombia, Di María habló con los medios en una breve entrevista en la que se mostró visiblemente conmovido. "Lo soñé, se los dije anoche a los chicos. Soñé que llegábamos a la final y la ganábamos", reveló el jugador, quien fue clave en la obtención del título.



La final no fue fácil para Argentina. Messi, el capitán y figura del equipo, se retiró lesionado a los 20 minutos del segundo tiempo, dejando un vacío sensible en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. "Angelito" sintió esa pérdida más que nadie, pero continuó en el campo de juego hasta cinco minutos antes del pitazo final.



Di María, surgido en Rosario Central, no solo se refirió a la victoria de esta noche, sino también a su trayectoria con la selección. "Estoy eternamente agradecido a esta generación, se me dio lo que tanto busqué. Parece fácil, pero se hace difícil. No es fácil llegar a las finales y ganarlas. Y ahora se está dando. Se los dije a los de la anterior camada que me hubiese gustado ganar algo con ellos", expresó con gratitud.



El rosarino también tuvo palabras especiales para Lionel Messi, quien tuvo que salir del campo debido a un problema en el tobillo. "Tuvo que salir de esa manera por el problema del tobillo, pero pudimos darle la alegría a él y fue una noche redonda", concluyó Di María.



El "Fideo" se despidió de la Selección Argentina con un título histórico, cerrando una etapa brillante en su carrera internacional. Su legado en la "Albiceleste" será recordado por su entrega, talento y, sobre todo, por los momentos de gloria compartidos con su gran amigo Messi y el resto de sus compañeros.