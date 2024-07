Peregrinos de San Luis llegaron a Itatí y pidieron por Loan Peña

Lunes, 15 de julio de 2024

Más de 15.000 personas arribaron al pueblo mariano y a ellas se le sumaron devotos de otras localidades del interior de Corrientes y Chaco. En la recepción de los fieles, las autoridades de la Arquidiócesis pidieron por Loan el niño raptado.



La 124° Peregrinación de la Comunidad Religiosa de San Luis del Palmar llegó ayer en horas de la tarde a Itatí, localidad ubicada a 68 kilómetros de Capital, sin sobresaltos y con la el sentir del "deber cumplido" entre miles de promeseros.



Las autoridades religiosas recibieron a los devotos de distintas partes del interior y durante el ingreso al pueblo se pudieron ver carteles con consignas por la desaparición de Loan Peña.



Los primeros en llegar a la Basílica, en horas del mediodía, fueron ciclistas de Caá Catí, municipio a 128 kilómetros de distancia, que durante tres días recorrieron las rutas. Junto con ellos arribaron 150 jinetes de la misma localidad que como muestra de fe y devoción alzaron sus sombreros para recibir la bendición de Eduardo Romero, cura de la parroquia Nuestra Señora del Rosario.



El segundo grupo en llegar fue una peregrinación que partió desde Quitilipi (Chaco). Fueron un total de 26 jinetes que arribaron después del mediodía, tras viajar más de 232 kilómetros, con una imagen de la virgen de su localidad.



Alrededor de las 15:30, comenzaron a arribar a el pueblo mariano las primeras columnas de peregrinos desde San Luis del Palmar. Desde la Dirección de Operativos Sanitarios estimaron a diario época que la movilización abarcó más de 15.000 personas.





La recepción de los fieles estuvo a cargo del obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Corrientes, José Adolfo Larregain; y el párroco de la Basílica de Itatí, Porfirio Ramírez. Una vez concretado el tradicional encuentro entre las imágenes de San Luis Rey de Francia y la Virgen, las autoridades eclesiásticas se dirigieron al atrio del santuario.



"Bienvenidos a la casa de nuestra Madre. Qué Dios los bendiga y sean muy bienvenidos", expresó el obispo auxiliar. A la vez que expresó sus intenciones en medio de aplausos: "Queremos pedirte por nuestra patria y nuestras familias, por nuestros pueblos y la Iglesia.Y de manera muy especial te pedimos por el pequeño Loan que ayer (por el 13 de junio) hizo un mes de su desaparición. Todo lo ponemos en tus manos, tú que sabes solo con mirarnos lo que hay en nuestro corazón". Acto seguido, Larregain y el párroco de la Iglesia de San Luis Rey de Francia procedieron a bendecir a todos los peregrinos.





Los pedidos por el pequeño de 5 años desaparecido en el municipio de 9 de Julio siguieron en la misa central que se llevó a acabo desde las 19. "Son situaciones dolorosas y trágicas que nos sacuden el alma y el corazón. A la situación de Loan hay que agregar la inseguridad, la pobreza, el narcotráfico y la trata de personas. Son cosas para poner en las manos de María de Itatí", dijo Larregain en la homilía.





A la vez, destacó el verdadero sentir de los peregrinos y puntualizó que ser peregrino no significa ser turista. "Para el peregrino el tiempo no es un problema, él puede estar mirando a la Virgen sin preocuparle el paso de las horas", dejó como mensaje.





Desde todo el país

Los ingresos al Municipio se mantenían constantes ayer durante toda la tarde. Desde la Dirección de Operativos Sanitarios estimaron que más de 100.000 personas estarían hoy en la previa a la Fiesta de la Coronación.



Los devotos no eran solo de Corrientes y Chaco, sino que también se registraba el ingreso de distintos puntos del país, principalmente de Buenos Aires y Misiones.



La localidad itateña aprovechó para cobrar una tarifa de estacionamiento que rondaba entre los $3.000 y $20.000 según el tipo de rodado. Lectores de diario época se comunicaron para quejarse al respecto y afirmar que es la primera vez que se produce el cobro de esta tasa.





¿Cómo sigue el cronograma?



La preparación para la fiesta de la Coronación se vivirá hoy con misas durante toda la mañana. A partir de las 16, las autoridades eclesiásticas recibirán a autoridades de Itá Ibaté, Berón de Astrada y la tradicional agrupación "Ciclistas de Monte Caseros". Mientras que a las 21 se realizará un festival musical.



En las primeras horas del 16 de julio, se llevará a cabo el tradicional saludo de la imagen de la Virgen. La jornada continuará con misas a las 6, 7, 8 y 17.



A las 10 tendrá lugar la histórica procesión náutica y el encuentro de las imágenes de la Virgen de Itatí y Caá Cupé. Al terminar, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, presidirá la misa central. Luego habrá bautismos.



Finalmente, la ceremonia de litúrgica de clausura será a las 19 presidida por el padre Eldo Musso, superior Provincial de la Obra Don Orione. Tras concluir el evento se llevará a cabo una procesión con las antorchas.



La imagen de la Virgen de Itatí recibió la corona de manos del obispo Rosendo el 16 de julio de 1900 en el atrio de la Iglesia de la Cruz de los Milagros.



Para la ceremonia de la coronación, la imagen fue traída desde Itatí a la ciudad de Corrientes por el río Paraná; más concretamente, hasta el santuario de la Cruz de los Milagros. Con la coronación sus hijos se comprometieron "a amarla, a imitar sus virtudes y a recurrir a su mediación maternal".



Cada 16 de julio, los devotos rememoran el acto de la coronación renovando el compromiso de amor con la Virgen María.