Más de 83 mil personas ya recorrieron la 14ª Feria Provincial del Libro

Lunes, 15 de julio de 2024

En las primeras cuatro jornadas de la décimo cuarta edición de la Feria Provincial del Libro, más de 83 mil personas ya recorrieron el Centro de Convenciones Corrientes (Av. Gregorio Pomar 802).



Este encuentro con los libros y sus autores, organizado por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, se consolida de esta manera como la principal propuesta cultural de las vacaciones de invierno.



Una amplia oferta de actividades que incluye más de 30 stand de librerías y editoriales, más de 170 presentaciones de libro, talleres, charlas, conferencias, espacios instituciones, emprendedores, juegos, polo tecnológico, y una gran diversidad de espectáculos, se desarrollarán hasta el viernes 19 de julio, en el horario de 14 a 22, con acceso libre y gratuito.



De la jornada inaugural participaron más 2.500 estudiantes de los distintos niveles educativos, el viernes visitaron la Feria más 11 mil personas (11641), el sábado lo hicieron más de 35 mil (35.382) y hoy domingo más 36 mil (36.210). Superando las 83 mil en estas primeras jornadas.



PROGRAMACIÓN



Lunes 15



AUDITORIO MARTHA QUILES



15 hs. Presentaciones de SADE. Juan Manuel Aguirre “Latidos del alma”. Elsa Ayala “Tintes de mi alma”. Emanuel Kramarz “Prosas sin prisas”



15.30 hs. Dra. María Josefina Raffin. Diplomada en cannabis.“Cannabinoides y dolor crónico”.



16:30 hs. Asela Liuzzi y Héctor Ayala presentan “Investigación científica del idioma y teología guaraní 2022-2023”.



17:30 hs. Rómulo F. Espinoza. Presenta “Las dos comparsas. Relatos de esquila” Presenta: Stella Maris Folguerá. Moglia Ediciones.



18 hs. Presentaciones de SADE. Viviana Musimessi “Entre el cielo y la tierra” . Juan Carlos Villalba “Tres diagnósticos, un destino”. Daniela Ortellado “Mi libre canción”



18.30 hs. Conversatorio - Homenaje “La ciudad que conocimos”. Invitada Myrna Neumann de Rey. Municipalidad de Corrientes.



AUDITORIO GORDIOLA NIELLA



15 hs. Presentación de libro a partir de lo trabajado en el Club de Lectura infantil “Oñe'e Mita'i”. “Las voces de nuestros niños” Antología de Ivana Ábalos. Biblioteca Popular Fray Luis Bolaños - Ctes.



15.30 hs. Presentaciones de SADE. Zamira Bittar Barrientos “Lo hice por mi”. Carlos Soler “Poetas de todos los tiempos” . Yany Zimermann “Interés mortal”



16 hs. Presentación del libro “La (Des) orientación sexual de Batman” de Dario Alfredo Gonzalez. Editorial la Hendija Ediciones.







16.30 hs. Presentación “Poesías al Viento” de Paola Fermanelli. Moglia Ediciones.







17.30 hs. Presentaciones de SADE . Patricia Elizabet Díaz “Murmullos en el silencio”. Andrea Cantero “Aromas de milagros y de poesías” José Martín Cristaldo “A mi no me lo contaron”







18 hs. Presentaciones de SADE. Susana Ávalos “Tus propias recetas caseras para el arte decorativo”. “María Sandra Ubeda “KiarKier”. Bárbara Antonini “Ñandereko”







18.30 hs. Ponencia “El Maravilloso mundo de la Tecnología” por Diego Craig.







19 hs. Proyección de “Las mil y una”. Cine Móvil INCAA







ESPACIO RONDA







15 hs. Muestra Taller “Te Cuento un Cuento” con integrantes del centro de rehabilitación “Valentin Haüy” y grupo del Museo de Artesanías. A cargo de la Prof. Maria Silvia Pozo.







17 hs. Presentación de la Asociación Civil “Vientos de Libertad”.







ESPACIO COWORKING



15 a 17 hs. Taller “Márgenes y ficción: un acercamiento a las costuras del monstruo” . Marcelo Marán.







ESCENARIO AVÍO DEL ALMA



17 hs. Ballet Folklorico Municipal Las 7 Corrientes. Obra: “El Payador Perseguido”. Dirección: Sergio Amarilla.







18 hs. Capitán Teuco







19 hs. Ronda de poesía por la SADE. “Ser y estar siendo poesía” Participan: Soledad Sandoval, Zamira Bittar Barrientos, Karina Cano, Shosh Chamorro, Sonia Luisa Báez Aranda y Javier Moyano.







20 hs. Escenario. Hendu Jam.







21 hs. MPLAY Tropical | Mauri y el Arranke | Vruno | Juanmi Rodríguez Mojitos







Martes 16







AUDITORIO MARTHA QUILES







15 hs. Maria itati Heitz presenta “El sueño como herramienta para la lectura y el estudio”. Sociedad Argentina de Neurología.







15.30 hs. Presentaciones de SADE. Peggy Llano “Inspiraciones 2”. Blas Antonio Araújo “El escondite de las palabras”. Cielito Llano “Cuentos conjurados”.







16 hs. Mario Delfino. Dr. en Química. Presenta “Elaboración de aceite medicinal de cannabis y cuantificación de cannabinoides”.UNNE







17 hs. Presentación del libro “Velas por plata” de Pilar Muñoz. Presenta: Mariela Mioni. Moglia Ediciones.







18 hs. Enrique Galiana presenta su libro “Aparecidos, tesoros y leyendas en Corrientes. Séptima parte.”







19 hs. Charla “Weird Litoraleño” por Adriano Duarte y Daniel Gutierrez.







AUDITORIO GORDIOLA NIELLA



15 hs. Presentaciones de SADE. Paulo Ferreyra, Gustavo Lescano y Abel Fleitas “Encuentro con aves”. Alba Grismado “No hay tiempo para llorar”. Alejandro Karlen “La patria es el camino”.







15.30 hs. Presentación del libro “Monte Caseros: Abordaje Geo-Histórico” de Marta Gallero. Moglia Ediciones. Monte Caseros, Corrientes.







16 hs. Presentación de los libros “Momentos” y “Poetas de todos los tiempos” de Dalia de Jesus Romero. Editorial D.







16.30 hs. Presentación del libro “Poesía de Cal y de Arena” de Mariela Borgo. Monte Caseros, Corrientes.







17 hs. Presentaciones de SADE Mirta Norma Estigarribia “Tiempo de amar” Ada Graciela Estigarribia “Vivencia de una maestra rural”. Nicolás Miranda “Lo que vives tras la piel”







17.30 hs. Charla “Nuevas narrativas: IA, worldbuilding y creatividad” por Arq. Xavier Ramirez







18 hs. Presentaciones de SADE. Roberto Frette “Fantasías en un pueblo encantado” . Fernando Badaró “Dos amores”. Alicia Yolanda Rossi “Entre arenas y cocotales”







18.30 hs. Presentación del libro “Mates en la cama” Lara Schwieters.Editorial Tinta Libre.







19:30 hs. Cine NAE.







ESPACIO RONDA







15 hs. a 17 hs. Emmanuel Stichhi “Taller paraquaria sobrenatural” Escritura creativa mediante leyendas guaraníticas.







17 hs. Muestra del Taller “La llave” del hospital de salud mental San Francisco de Asís. Coordinadoras: Mariana Repetto y Silvina Ramirez.







ESPACIO COWORKING







15 a 17hs. Taller. “Márgenes y ficción: un acercamiento a las costuras del monstruo”. Marcelo Marán.







ESCENARIO AVÍO DEL ALMA







17hs. Orquesta y Coro Herminio Gimenez y Ensamble Musical “Corrientes en canciones”. Dirección Diego Gomez Dabrio - Ana Viola.







17.30 hs. Presentación serie "Alma Guaraní", por Chela Liuzzi y Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales.







18 hs Obra de teatro. El barrio de Pedrito. Obras en contraprestaciones al Instituto Nacional de Teatro.







20 hs. Isa & Fran (Jazz Dúo).







21 hs. Mango Dub.







Miércoles 17







AUDITORIO MARTHA QUILES







15 hs. Presentaciones de SADE. Guaro Acosta “Cuentos del antropoceno”. José Ramón Aguilar “Poesía sin tiempo ni medida”.







15.30 hs. Charla “Actualización del cannabinoide y su uso práctico en la medicina” por el Dr. Roque Zalazar | Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Corrientes







16 hs. Proyección del documental “La Nube, una mirada sobre la infancia y la literatura”. Conversatorio sobre literatura, la infancia y la cultura de estos tiempos, a cargo de Pablo Medina junto a Roberto Villababa.







17 hs. Presentación del libro “La Ciudad de Vera de las Siete Corrientes y su representación territorial en dos siglos de cartografía (siglos XVII – XVIII)” .Dardo Ramírez Braschi. Presenta Enrique Eduardo Galiana. Moglia Ediciones.







17.30 hs. Presentaciones de SADE. Miriam Bullón “El Heraldo”. Nily Yaeger Bullón “Vida paralela”. Paula Cardozo “La caja vacía”







18 hs. Presentación del libro “Contento con mi Tristeza” de Ignacio Polo.







18.30 hs. Conferencia “Un templo digno de la Virgen y signo de romanidad” La construcción de la basílica Nuestra Señora de Itatí. Disertante: Pres. Facundo Mela. Arzobispado de Corrientes.







AUDITORIO GORDIOLA NIELLA







15 hs. Charla “Literatura + Corrientes + IA”. Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales – Productora 2047 – Educaplay - Educa Innova.







15.30 hs. Presentaciones de SADE. Mabel Prieto “El ocaso tiene su encanto” . Elena Flores “Zíngara”. José Gabriel Mazzaro “El mazo”







16 hs. Presentación del libro “Nuestro cielo de colores” de Lara Galeano. Editorial Vanadis.







16.30 hs. Presentación de los libros “15/25 Susurros en el Viento. Poemas” y “Los Cuentos de Popotito y sus amigos” de Erica Adriana Montouri Fritz.







17 hs. Presentación del libro “El retorno del derecho medieval español: El juicio de residencia. La ineficacia de los mecanismos de control en funcionarios públicos” de Dario López Villagra y Dardo Ramirez Braschi. Editorial Contexto.







17.30 hs. Presentaciones de SADE .Iliana Romero “En el límite de lo onírico”. Grupo pequeños escritores “Susurros en el viento”. Leonardo Miguel Gonzalez “Llovizna de nostalgias”







18 hs. Reforma Constitucional 30 años por la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales / MEC.







18.30 hs. Presentación del libro “Con permisito dijo Monchito” de Esteban Valdes.







20 hs. Proyección del documental “CONVERSACIONES CON SABATO”. Cine Móvil INCAA.







ESPACIO RONDA







15 hs. Taller para niños, dictado por la profesora Virginia Perez. Aproximación al sistema Braille. Biblioteca Popular Josefina Contte.







16 hs. “El chamamé y su ensamble musical” - Taller de Tajy. Dictado Por José Víctor Piñeiro, Tato Ramirez y Belén Arriola.







17 hs. Edmundo Ponce de León. Growshop jardinero correntino. Cultivo hogareño indoor/outdoor.







18 hs. Presentación "Imaginería y devoción en altares domésticos de Loreto" de la autora: Laura Arruzazabala. EUDENE.







ESCENARIO AVÍO DEL ALMA







17 hs. Concierto homenaje 25 Aniversario del Coro Arquidiocesano “Virgen de Itatí”.Dirección: Prof. Santiago Negro







18 hs. Obra de teatro. “La última trinchera” Skené teatro. Obras en contraprestaciones al Instituto Nacional del Teatro.







19 hs. Literatura Tropical “Lecturas imposibles” Charla +Entrevista + Convite tropicalisimo. Participan: Ariel Sobko, E.Eugenia Landriel. Belén L. Fernández y Alfredo Germys.







20 hs. Alquimistas (Luze y Onix).







21 hs. Delirio y Once.







Jueves 18







AUDITORIO MARTHA QUILES







15 hs. Presentaciones de SADE . Álvaro Monzón “Wyngaard la enseñanza de la fisiología animal en Corrientes” . Silvia Moiraghi “Nuestra historia. Escuela técnica Juana Manso 1924-2024”. Maite Benítez Marasso “Corriendo al mar”







15.30 hs. Charla “Neurodiversidad. Entendiendo la singularidad”. Dra. Maria Itati Heitz | Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Corrientes.







16 hs. Presentaciones de SADE . Raúl Díaz- Bárbara Antonini “Nuestro avío del alma” . César Florentín “Bruno Mendoza, la púa que emociona con humildad y virtud”. Enrique Cócere “Realidad espejada”







16.30 hs. Conversatorio “Bicentenario del primer Gobierno de Pedro Ferré”.Dictado por la Historiadora Celeste Gomez.







17 hs. Lic. Valentino Mórtola presenta “Caá Cannabis”.







17.30 hs. Presentación del libro “Viento que pasa” de Moni Munilla Moglia Ediciones.







18 hs. Presentación del libro “¡Hey! Despierta, todo el universo depende de ello” de Aníbal Estigarribia. Municipalidad de Corrientes.







19 hs. Presentación del libro "Memorias de Pedro Ferre (1821-1845) y cuestiones nacionales. Pedro Ferre, Constructor y Padre del Federalismo Argentino. UN DEBATE SIN RESOLVER (1821-2024)" de Noel Breard.







AUDITORIO GORDIOLA NIELLA







15 hs. Presentaciones de SADE. Adely Noce “Soy Adely”. Rita Espíndola “Fluye”. Lucía Acevedo “Los títeres como metáforas y símbolos”







15.30 hs. Charla “Lectura en la era digital”. Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales – Productora 2047 – Educaplay - Educa Innova.







16 hs. Patricia Ojeda presenta la producción “Enseñar y Contener: Representaciones docentes en torno a las niñeces villeras en una escuela de un barrio popular de Corrientes”.







16.30 hs. Presentaciones de SADE. Myrna Neumann de Rey “Haikus, aforismos y poemas”. Gloria Pino Cuadros “Tras las huellas de poetas correntinos”







17 hs. Datos Geoespaciales: ¿qué son y para qué sirven? por SUSTI







17.30 hs. Presentación del libro “Raza Mbareté Iteva” de Norma Isabel Bruno.







18 hs. Presentaciones de SADE. Sonia Luisa Báez Aranda “Cuentos de la luna llena”. Antonio Morlio “Monchito y yo”. Karina Cano - Rocío Palacio “La manzana desnuda”







18.30 hs. Conferencia “Te damos gracias Señor”. A 50 años de la aprobación de la Misa Correntina de Edgar Romero Maciel. Disertante: Prof. Hector González Martín.







ESPACIO RONDA







15 a 17 hs. Patricia Piccolini. Libros en cápsula. Capacitación en trabajo editorial. Premio UNNE para las letras 2024.







17 hs. "Devs Jóvenes para la provincia" por SUSTI







18 hs. Charla “Experiencia de inclusión socio laboral: BiblioBar”.







ESCENARIO AVÍO DEL ALMA







17 hs. Epopeya del Iberá por la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales/MEC.







18 hs. Obra de teatro. Chama Clown. Obras en contraprestaciones al Instituto Nacional del Teatro.







19.hs Nathanael.







20 hs. Tajy







20.30 hs. Canto da Sereias







21.30 hs. Carnaval barrial







Viernes 19







AUDITORIO MARTHA QUILES







15 hs. Charla “Nuevos modos de malestar en la cultura: Paradoja de la libertad”. Participan Corcho Benítez, Director del CECUAL - Gestor cultural. Damián Leikis,especialista en salud mental - Docente Universitario. Marianela Iglesias, gestora cultural - Directora de teatro y Nicolás Ramírez, productor y fundador del colectivo Asalto Manyin (Espacio que fomenta las expresiones LGBTTTIQ+ y disidencias).







16 hs. Presentación de libros de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos. “Cosas en el aire” de Norma Guntren - ”Te quiero Iberá de Olga Beatriz Ocampo - ”Botiquín literario Madre Tierra” de la Prof. Magister Laila Daitter - ”De cascadas y pájaros azules” de Carmen Lensina.







17 hs. Presentación del libro “Sangre que te quiero roja” de la autora Mariana Lirusso. Presenta Pilar Romano. Colección Claroscuros.Moglia Ediciones.







17:30 hs. Presentación del libro “San Martín” del autor Luis Polo.Presenta Fernando Abelenda.Colección Claroscuros. Moglia Ediciones.







18.30 hs. Entrevista a los ganadores del Premio UNNE para Las Letras 2023 a cargo de Flavia Pittella.







AUDITORIO GORDIOLA NIELLA







15.30 hs. Presentación del libro “Anecdotario: Experiencia de lecturas con personas privadas de su libertad de Ramón Cárdenas Paz”. FECOBIP.







16 hs. Protegiendo a nuestros niños en la era digital: Un diálogo entre actores públicos y privados. Charla SUSTI.







16.30 hs. Presentación del libro “Encuentros en cuentos” de Nilda Beatriz Sena. San Luis del Palmar, Corrientes.







17 hs. Presentación de la “Revista Pájaro de Tinta: edición especial por 30 años de la revista” . Grupo literario pájaro de tinta .Caá Catí, Corrientes.







17.30 hs. Roque Alberto Zalazar presenta “Como el cerebro interpreta la lectura”. Revista científica.







18 hs. Carlos Coria presenta “El proceso penal desde la perspectiva de los derechos humanos” . Fabián DiPlacido Editor. Esquina, Corrientes.







18.30 hs. Juan Terraes presenta “Invención de posibles”. Reflexiones de escritura en un hospital de salud mental.







ESPACIO RONDA







16 hs. Expo taller literario “Los excluidos”. Lectura de Talleristas Asociación Civil Vientos de Libertad.Casa convivencial / hormiguero .







17 hs. Charla “Plantas medicinales de la región y su relación con el cannabis” Germán Richeni. Ahimsa, productos naturales.







18 hs. Paty Latorre - Red Escucha, Sorora Musica, Mango Tango. Tópico: Comunidad para el crecimiento y resistencia.Experiencias de los espacios culturales autogestionados en Asunción.







ESCENARIO AVÍO DEL ALMA







16 hs. Taller experimental de canto y danza. Coral Corrientes + Ballet Folclórico Juvenil.







17 hs. Actuación Coral Corrientes + Ballet Folclórico Juvenil.







18 hs. Recital Infantil ¡Hay! de Flora Cantora.







19 hs. Confluencia. Ronda de poesía con Diana Bellesi, Evelin Bochle, Rocío Navarro y María Laura Riba.







20 hs. Al son de los pinceles (Naomi, Ailen, Lucre, Lara).







21 hs. Passiflorx. Paraguay