A niño de 9 años lo captó un grupo de pedófilos en un juego online

Jueves, 11 de julio de 2024

Sucedió en Santa Fe. La mujer que su hijo estaba jugando a un popular videojuego y los sumaron a un grupo de Whatsapp llamado “Gays peruanos”. De madrugada, un hombre le hizo una videollamada y le mostró sus partes íntimas.

Las redes de pedofilia están a la orden del día y los menores están cada vez más expuestos a este flagelo debido a su excesivo uso de las aplicaciones sociales y los videojuegos. Pese a que muchos padres están atentos a lo que consumen sus hijos y los controlan con rigurosidad, los pervertidos se las ingenian para acceder a ellos como sea.



Es el caso de Noelia C., una mamá de Santa Fe capital, que denunció que su hijo de nueve años fue víctima de un conjunto de pedófilos que se esconden detrás de un grupo de Whatsapp llamado “Gays peruanos”. En ese chat, adultos de distintos países comparten contenido sexual, mantienen conversaciones con niños, y les envían imágenes y videos inapropiados.



En la descripción del grupo, creado en marzo de este año por un tal “Nico zumba”, detallan que admiten “edades de 15 a 30 años”. Hasta el lunes pasado, tenía un total de 70 miembros, tanto adultos como menores, que fueron engañados a través de distintas maniobras.



Hace algunos días, TN Tecno reveló una forma en la que los pedófilos contactan chicos de entre 10 y 14 años por medio de desafíos para sumar la mayor cantidad de integrantes posibles a los grupos. Ahora, con esta historia ocurrida en Santa Fe, se destapó una nueva modalidad: los juegos online.



Un juego online, la carnada a través del grupo de pedófilos que actúan por Whatsapp

El caso fue descubierto este fin de semana, cuando una mujer notó que su hijo, mientras jugaba en la popular aplicación Toca Boca Life World, fue inducido a escanear un código QR que lo redirigió a un grupo de WhatsApp.



Este videojuego es gratuito y su concepto es permitir que los jugadores, que suelen ser menores de edad, creen personajes, escenarios e historias a su gusto, teniendo varias herramientas de personalización que cautivan a este público. Sin embargo, las personas pueden incluir publicidad pagada que suelen ser la carnada para las redes de pedofilia.



“Escuché que sonaba su teléfono y me levanté. Mi hijo estaba desconcertado y me dijo: ‘Mamá, me habló un pedófilo y me mostró su pene’”, contó Noelia en diálogo con TN.



El chico, en estado de shock, explicó que un hombre le hizo una videollamada y en el video movía su mano de manera explícita, “de arriba hacia abajo”, una situación que él no entendía completamente debido a su corta edad.



Noelia, al tomar el teléfono de su hijo, descubrió que había sido agregado a un grupo donde pedían contenido de menores de edad. “Me desesperé porque no podía entender cómo hicieron para acceder a su contacto. Después me contó que había escaneado un código que pensó que era de una promoción”, contó la mamá.



La mujer no se quedó con los brazos cruzados y decidió hacerse pasar por su hijo en el chat para obtener más información sobre el pedófilo y tratar de ubicarlo. De esta forma, pudo obtener la identidad del delincuente y una supuesta foto de su cara.



“Él me puso que era de Chile y estaba esperando que me envíe algo porque mi idea es tratar de llegar hasta esta persona”, dijo, mostrando su valentía y determinación para proteger a su hijo y a otros niños de este depredador.



Los chats a los que accedió TN son escalofriantes. El depravado, a las 2 de la madrugada, le pidió continuar con la videollamada y la mamá, haciéndose pasar por el nene, le contestó: “No puedo, está mi mamá”.



El hombre insistió: “Lo ponemos en silencio”. La mujer intentó frenar al hombre recordándole la edad de su hijo. “Yo tengo 9″, le dijo. Lejos de sentirse persuadido, le contestó: “Yo tengo 32″.



Con el número de teléfono, la imagen de la cara del depravado y las capturas de los chats, Noelia se dirigió a la Fiscalía para denunciar el hecho. Sin embargo, la respuesta que recibió fue desalentadora: “Fui a hacer la denuncia y no quisieron tomármela. Me dijeron solamente que bloquee al contacto y lo reporte a WhatsApp, como si esa fuera una solución. Acá, detrás de todo esto, hay un grupo grande de pedofilia”, aseguró Noelia.



Entre los números que figuran como administradores del grupo de la red de mensajería instantánea, hay personas de Chile, Perú y de Argentina. También hay una decena de usuarios cuyas características corresponden a distintas provincias del país.



“Cuando salí de la Fiscalía, llamé a Interpol y a la Policía Federal. Me comuniqué con gente de hasta Buenos Aires porque estaba muy impactada. No sabía qué hacer. Yo quería que alguien viera con sus propios ojos lo que estaba pasando, como se mueven con tanta impunidad”, contó. “Encima mi hijo está muy asustado, tiene miedo de que alguien se lo quiera llevar. Nadie nos daba da una respuesta a esta situación”, expresó con frustración.



En las últimas horas, después de que su caso se viralizara por las redes sociales y algunos medios de Santa Fe, se comunicó con ella el fiscal regional Jorge Nessier para ponerse a disposición y le pidió que se presente a la Agencia de Investigación sobre Trata de personas y Violencia de Género.



Noelia había tenido que hacer la denuncia de forma online porque no podía acceder de manera presencial, pero pudo ratificarla en la sede de la PDI de Santa Fe el lunes. Todo parece indicar que la Justicia ya se está haciendo cargo de la investigación, pero la mujer espera que el accionar sea rápido.



“Acá opera una red que ataca a chicos vulnerables a través de un jueguito. Cada minuto que pasa es un minuto que se pierde con un nene que está cayendo en manos de estos tipos que operan de esa manera. No hay un protocolo a seguir, nadie te dice cómo tenés que actuar. Le seguí la conversación porque quería escracharlo, pero ahora está en manos de la Policía y espero que actúen”, cerró.