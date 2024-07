Valdés expresó "quiero encontrar a Loan" y apuntó a "caranchos de la política"

Miércoles, 10 de julio de 2024

"Estamos analizando modificaciones", dijo el gobernador Gustavo Valdés, al ser consultado por las repercusiones que tiene en el Gobierno Provincial el denominado "caso Loan". El mandatario se refirió a su mensaje vía X: "tenía ansiedad como todos"

"Siempre hay caranchos de todo tipo en la política", expresó en referencia a las especulaciones políticas por el tema. "No hablo de 2025. Hay que pensar en Loan... nos duele mucho", agregó.



"Estamos analizando modificaciones", dijo el gobernador Gustavo Valdés, al ser consultado por las repercusiones que tiene en el Gobierno Provincial el denominado "caso Loan". El mandatario se refirió a su mensaje vía X: "en ese momento me ganó la ansiedad".



Valdés declaró su total confianza hacia el trabajo que está realizando la Justicia Federal: “Estamos expectantes de lo que resuelva la Justicia, ellos tienen la tecnología necesaria para este tipo de casos. Después habrá cosas que corregir por supuesto, y eso es fundamental para trabajar hacia el futuro”.



También se mostró agradecido con la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich “que nos dio una mano enorme” y con la Policía Federal en su conjunto.



Por otra parte, el gobernador ratificó que desde el principio “desplegamos todas las fuerzas provinciales, con 700 efectivos trabajando en el lugar, también muchos voluntarios y por supuesto que pudimos pasar de largo algunas cosas”.



“En principio pensábamos que Loan estaba perdido y luego vinieron otras hipótesis como la trata de personas. En su momento dije que no se podían descartar otras pistas”, agregó.



Consultado respecto a un reciente tweet suyo, aseguró que fue resultado de un impulso de ansiedad: “Como padre ¿Quién no se pondría ansioso? Solamente un desalmado. En ese momento me estaba informando de lo que pasaba y me enteré de esa declaración”.