La XIV Feria del Libro será del 11 al 19 de julio Miércoles, 10 de julio de 2024 Organizada por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, este año bajo el lema “Avío del alma”, la Feria del Libro se realizará desde este jueves 11 al viernes 19 de julio en el Centro de Convenciones Corrientes, Av. Pomar 802.

En el marco de esta décimo cuarta edición, se desarrollarán una gran variedad de actividades: más de 170 presentaciones de libros, charlas y talleres, todos de acceso libre y gratuito, destinados a la comunidad de Corrientes y la región.



Una gran labor de intervención en el espacio del Centro de Convenciones Corrientes (CCC) viene realizando el Gobierno de la Provincia, a través del equipo del Instituto de Cultura, a cargo de los arquitectos Marta Vizcaino y Francisco Benítez, para brindar comodidad a las librerías y editoriales que estarán presentes en la Feria, así como a las instituciones y asociaciones civiles.



Las presentaciones de libros y charlas de autores locales y regionales, así como invitados de otros puntos del país, transcurrirán en los auditorios “Marta Quiles” y “Gordiola Niella”, dispuestos en el Centro de Convenciones Corrientes, en las franjas de 15 a 19 hs., durante 9 días. El cine, tendrá su franja de actividad, de 19 a 21 hs., en el auditorio “Gordiola Niella”, con títulos provistos por el Cine Móvil, y el ciclo de Cine Naé organizado por integrantes del Cluster Audiovisual Corrientes.



Las charlas y talleres tendrán un lugar exclusivo, el espacio “Rondas”, pensado para este tipo de dinámicas que involucran intercambio de saberes y producción de textos o lecturas, entre otras. En ese mismo espacio habrá un Micrófono Abierto, para quienes quieran leer textos propios o de los libros que estarán expuestos en la mesa circular dispuesta a tal fin bajo la consigna “Libros libres”: cualquier persona que desee llevarse un libro, tendrá que dejar otro libro a cambio. Los libros de la mesa circular serán provistos por el CCU de la UNNE y particulares que quieran sumarse.



Los talleres que propone la Feria son diversos en su oferta y en cuanto al público al que están dirigidos. Las personas interesadas en participar podrán sumarse previamente a las actividades mediante el Formulario: https://forms.gle/3WzgLKjzgo2pJuJy7



También en la sección de Informes del CCC estarán abiertas las inscripciones.







Diversidad de talleres







El sábado 13 de julio, de 15 a 18 hs, en el Espacio CoWorking se reúnirá la Comunidad “Dados en la corriente”, actividad sobre juegos de rol propuesta por la SUSTI.



El domingo 14, desde las 15 hs., en el Espacio Rondas, Emmanuel Sticchi dictará el taller “Cuando la oscuridad nos ama: Literatura de lo extraño en Argentina”. En esta propuesta se busca exponer un panorama de la literatura argentina desde una perspectiva de lo extraño, lo siniestro y lo terrorífico. Se explorarán textos desde Esteban Echeverría y Juana Manuela Gorriti a Mariana Enríquez y Luciano Lamberti. De Horacio Quiroga y Silvina Ocampo a Mariano Quiros, Camila Sosa Villada y Marina Closs.



También el domingo 14 en el Espacio CoWorking, de 15 a 18 hs., el escritor Iosi Havilio dictará el taller intensivo "La semilla y su desierto" dirigido a autores en proceso de escritura y con cupo limitado.



El lunes 15 y el martes 16 en el Espacio CoWorking, tendrá lugar el taller de escritura “Márgenes y ficción: un acercamiento a las costuras del monstruo”, por Marcelo López Marán. El taller busca que los participantes se animen a desarrollar una ficción que explore terrenos áridos y poco concurridos, a pesar de su potencial. Se trata de abordar temas como la distopía, los mitos, la ciencia ficción, las historias oscuras de los barrios, el terror cósmico y toda otra historia que no sea cómoda de encasillar como tampoco de leer sin sobresaltos.



El martes 16, de 15 a 17 hs. en el Espacio Rondas, nuevamente Emmanuel Sticchi propone otro taller: “Paraquaria sobrenatural”, escritura creativa mediante leyendas guaraníticas”, con el objetivo de proponer un encuentro de intercambio de historias y leyendas guaraníticas locales para ser volcadas posteriormente en la escritura de relatos, poemas o textos sin restricciones genéricas. El propósito de este ejercicio es poner en valor el acervo mítico de la región nordeste de Argentina, más específicamente toda la tradición de relatos legendarios guaraníticos conservados mediante el proceso de evangelización de las misiones jesuíticas asentadas en el territorio entre los siglos XVI y XVII y que permanece vigente hoy gracias a la oralidad de nuestra gente.



El miércoles 17, en el Espacio Rondas, de 16 a 17 hs. integrantes de Tajy brindarán el Taller “El chamamé y su ensamble musical”. Dictado por José Víctor Piñeiro, Tato Ramirez y Belén Arriola. El jueves 18, en el mismo lugar y 17 a 18 hs. tendrá lugar la charla "Devs Jóvenes para la provincia" por SUSTI.







PROGRAMACIÓN



MIÉRCOLES 17



AUDITORIO MARTHA QUILES



15 hs. Presentaciones de SADE. Guaro Acosta “Cuentos del antropoceno”. José Ramón Aguilar “Poesía sin tiempo ni medida”.



15.30 hs. Charla “Actualización del cannabinoide y su uso práctico en la medicina” por el Dr. Roque Zalazar | Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Corrientes



16 hs. Proyección del documental “La Nube, una mirada sobre la infancia y la literatura”. Conversatorio sobre literatura, la infancia y la cultura de estos tiempos, a cargo de Pablo Medina junto a Roberto Villababa.



17 hs. Presentación del libro “La Ciudad de Vera de las Siete Corrientes y su representación territorial en dos siglos de cartografía (siglos XVII – XVIII)”. Dardo Ramírez Braschi. Presenta Enrique Eduardo Galiana. Moglia Ediciones.



17.30 hs. Presentaciones de SADE. Miriam Bullón “El Heraldo”. Nily Yaeger Bullón “Vida paralela”. Paula Cardozo “La caja vacía”



18 hs. Presentación del libro “Contento con mi Tristeza” de Ignacio Polo.



18.30 hs. Conferencia “Un templo digno de la Virgen y signo de romanidad” La construcción de la basílica Nuestra Señora de Itatí. Disertante: Pres. Facundo Mela. Arzobispado de Corrientes.







AUDITORIO GORDIOLA NIELLA



15 hs. Charla “Literatura + Corrientes + IA”. Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales – Productora 2047 – Educaplay - Educa Innova.



15.30 hs. Presentaciones de SADE. Mabel Prieto “El ocaso tiene su encanto”. Elena Flores “Zíngara”. José Gabriel Mazzaro “El mazo”



16 hs. Presentación del libro “Nuestro cielo de colores” de Lara Galeano. Editorial Vanadis.



16.30 hs. Presentación de los libros “15/25 Susurros en el Viento. Poemas” y “Los Cuentos de Popotito y sus amigos” de Erica Adriana Montouri Fritz.



17 hs. Presentación del libro “El retorno del derecho medieval español: El juicio de residencia. La ineficacia de los mecanismos de control en funcionarios públicos” de Dario López Villagra y Dario Ramirez Braschi. Editorial Contexto.



17.30 hs. Presentaciones de SADE. Iliana Romero “En el límite de lo onírico”. Grupo pequeños escritores “Susurros en el viento”. Leonardo Miguel Gonzalez “Llovizna de nostalgias”



18 hs. Reforma Constitucional 30 años por la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales / MEC.



18.30 hs. Presentación del libro “Compermisito dijo Monchito” de Esteban Valdes.







ESPACIO RONDA



15 hs. Taller para niños, dictado por la profesora Virginia Perez. Aproximación al sistema Braille. Biblioteca Popular Josefina Contte.



16 hs. “El chamamé y su ensamble musical” - Taller de Tajy. Dictado Por José Víctor Piñeiro, Tato Ramirez y Belén Arriola.



17 hs. Edmundo Ponce de León. Growshop jardinero correntino. Cultivo hogareño indoor/outdoor.







ESCENARIO AVÍO DEL ALMA



17 hs. Concierto homenaje 25 Aniversario del Coro Arquidiocesano “Virgen de Itatí”.Dirección: Prof. Santiago Negro



18 hs. Obra de teatro. “La última trinchera” Skené teatro. Obras en contraprestaciones al Instituto Nacional del Teatro.



19 hs. Literatura Tropical “Lecturas imposibles” Charla +Entrevista + Convite tropicalisimo. Participan: Ariel Sobko, E.Eugenia Landriel. Belén L. Fernández y Alfredo Germys.



20 hs. Alquimistas (Luze y Onix).



21 hs. Delirio y Once.







JUEVES 18



AUDITORIO MARTHA QUILES



15 hs. Presentaciones de SADE. Álvaro Monzón “Wyngaard la enseñanza de la fisiología animal en Corrientes”. Silvia Moiraghi “Nuestra historia. Escuela técnica Juana Manso 1924-2024”. Maite Benítez Marasso “Corriendo al mar”



15.30 hs. Charla “Neurodiversidad. Entendiendo la singularidad”. Dra. Maria Itati Heitz | Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Corrientes.



16 hs. Presentaciones de SADE. Raúl Díaz- Bárbara Antonini “Nuestro avío del alma”. César Florentín “Bruno Mendoza, la púa que emociona con humildad y virtud”. Enrique Cócere “Realidad espejada”



16.30 hs. Conversatorio “Bicentenario del primer Gobierno de Pedro Ferré”.Dictado por la Historiadora Celeste Gomez.



17 hs. Lic. Valentino Mórtola presenta “Caá Cannabis”.



17.30 hs. Presentación del libro “Viento que pasa” de Moni Munilla Moglia Ediciones.



18 hs. Presentación del libro “¡Hey! Despierta, todo el universo depende de ello” de Aníbal Estigarribia. Municipalidad de Corrientes.







AUDITORIO GORDIOLA NIELLA







15 hs. Presentaciones de SADE. Adely Noce “Soy Adely”. Rita Espíndola “Fluye”. Lucía Acevedo “Los títeres como metáforas y símbolos”



15.30 hs. Charla “Lectura en la era digital”. Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales – Productora 2047 – Educaplay - Educa Innova.



16 hs. Patricia Ojeda presenta la producción “Enseñar y Contener: Representaciones docentes en torno a las niñeces villeras en una escuela de un barrio popular de Corrientes”.



16.30 hs. Presentaciones de SADE. Myrna Neumann de Rey “Haikus, aforismos y poemas”. Gloria Pino Cuadros “Tras las huellas de poetas correntinos”



17 hs. Presentación "Imaginería y devoción en altares domésticos de Loreto" de la autora: Laura Arruzazabala. EUDENE.



17.30 hs. Presentación del libro “Raza Mbareté Iteva” de Norma Isabel Bruno.



18 hs. Presentaciones de SADE. Sonia Luisa Báez Aranda “Cuentos de la luna llena”. Antonio Morlio “Monchito y yo”. Karina Cano - Rocío Palacio “La manzana desnuda”



18.30 hs. Conferencia “Te damos gracias Señor”. A 50 años de la aprobación de la Misa Correntina de Edgar Romero Maciel. Disertante: Prof. Hector González Martín.







ESPACIO RONDA



15 a 17 hs. Patricia Piccolini. Libros en cápsula. Capacitación en trabajo editorial. Premio UNNE para las letras 2024.



17 hs. "Devs Jóvenes para la provincia" por SUSTI



18 hs. Charla “Experiencia de inclusión socio laboral: BiblioBar”.







ESCENARIO AVÍO DEL ALMA







17 hs. Epopeya del Iberá por la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales/MEC.



18 hs. Obra de teatro. Chama Clown. Obras en contraprestaciones al Instituto Nacional del Teatro.



19.hs Nathanael.



20 hs. Tajy



21 hs. Carnaval barrial







VIERNES 19



AUDITORIO MARTHA QUILES



15 hs. Charla “Nuevos modos de malestar en la cultura: Paradoja de la libertad”. Participan Corcho Benítez, Director del CECUAL - Gestor cultural. Damián Leikis,especialista en salud mental - Docente Universitario. Marianela Iglesias, gestora cultural - Directora de teatro y Nicolás Ramírez, productor y fundador del colectivo Asalto Manyin (Espacio que fomenta las expresiones LGBTTTIQ+ y disidencias).



16 hs. Presentación de libros de la Biblioteca Popular Escritores Correntinos. “Cosas en el aire” de Norma Guntren - ”Te quiero Iberá de Olga Beatriz Ocampo - ”Botiquín literario Madre Tierra” de la Prof. Magister Laila Daitter - ”De cascadas y pájaros azules” de Carmen Lensina.



17 hs. Presentación del libro “Sangre que te quiero roja” de la autora Mariana Lirusso. Presenta Pilar Romano. Colección Claroscuros.Moglia Ediciones.



17:30 hs. Presentación del libro “San Martín” del autor Luis Polo.Presenta Fernando Abelenda.Colección Claroscuros. Moglia Ediciones.



18.30 hs. Entrevista a los ganadores del Premio UNNE para Las Letras 2023 a cargo de Flavia Pittella.







AUDITORIO GORDIOLA NIELLA



15.30 hs. Presentación del libro “Anecdotario: Experiencia de lecturas con personas privadas de su libertad de Ramón Cárdenas Paz”. FECOBIP.



16 hs. Protegiendo a nuestros niños en la era digital: Un diálogo entre actores públicos y privados. Charla SUSTI.



16.30 hs. Presentación del libro “Encuentros en cuentos” de Nilda Beatriz Sena. San Luis del Palmar, Corrientes.



17 hs. Presentación de la “Revista Pájaro de Tinta: edición especial por 30 años de la revista”. Grupo literario pájaro de tinta. Caá Catí, Corrientes.



17.30 hs. Roque Alberto Zalazar presenta “Como el cerebro interpreta la lectura”. Revista científica.



18 hs. Carlos Coria presenta “El proceso penal desde la perspectiva de los derechos humanos” . Fabián DiPlacido Editor. Esquina, Corrientes.



18.30 hs. Juan Terraes presenta “Invención de posibles”. Reflexiones de escritura en un hospital de salud mental.







ESPACIO RONDA



16 hs. Expo taller literario “Los excluidos”. Lectura de Talleristas Asociación Civil Vientos de Libertad. Casa convivencial / hormiguero.



17 hs. Charla “Plantas medicinales de la región y su relación con el cannabis” Germán Richeni. Ahimsa, productos naturales.



18 hs. Red Escucha / Red de Espacios Culturales del Centro Histórico de Asunción. Origen y actualidad / Mesa de circuito regional de cultura independiente.







ESCENARIO AVÍO DEL ALMA



16 hs. Taller experimental de canto y danza. Coral Corrientes + Ballet Folclórico Juvenil.



17 hs. Actuación Coral Corrientes + Ballet Folclórico Juvenil.



18 hs. Recital Infantil ¡Hay! de Flora Cantora.



19 hs. Confluencia. Ronda de poesía con Diana Bellesi, Evelin Bochle, Rocío Navarro y María Laura Riba.



20 hs. Al son de los pinceles (Naomi, Ailen, Lucre, Lara).



21 hs. Passiflorx. Paraguay



22 hs. Chamameceras. Rosita Leiva y Esperanza Cáceres.



