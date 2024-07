Multitudinario banderazo argentino en Nueva York Martes, 9 de julio de 2024 Una vez más los fanáticos de La Scaloneta coparon la Gran Manzana, con la ilusión de llegar a una nueva final en la Copa América. Desde pequeños imitadores del Dibu Martínez hasta un ex compañero de Maradona en el Napoli.

Las competiciones internacionales han instalado una tradición en los hinchas argentinos que trasciende las fronteras. No importa en dónde juegue La Scaloneta, los fanáticos teñirán los diversos destinos con los colores albicelestes para acompañar a la Selección. Y en vísperas de la semifinal de la Copa América frente a Canadá, los simpatizantes se autoconvocaron, una vez más, en el punto turístico más concurrido de Nueva York, En pleno corazón de Broadway.



Como ocurrió el pasado 24 de junio, cuando el conjunto nacional se preparaba para vencer a Chile por la última fecha del Grupo A del certamen continental, miles de seguidores se reunieron con la ilusión de observar al equipo de Lionel Scaloni alcanzar una nueva final.



Durante la cita, hubo espacio para todos. Desde los chicos admiradores del Dibu Martínez que se vistieron con su habitual indumentaria verde e improvisaron los bailes del arquero en plena vía pública hasta ex compañeros de Diego Maradona, que compartieron los días más felices de Pelusa durante su etapa en Italia. Y entre otras personalidades también apareció el ex presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio junto a su pareja Zulemita Menem, quienes disfrutaron junto al público criollo.



Cabe recordar que en Atlanta, la ciudad donde la selección argentina debutó frente a los canadienses, se registró una reunión similar en la puerta del hotel donde se alojaban los jugadores. En Miami, en tanto, se llevaron a cabo tres “banderazos” simultáneos en distintos puntos de la ciudad, demostrando el fervor y la pasión del público tricampeón mundial.



Por otro lado, en la previa del cruce con Ecuador por los cuartos de final, los fanáticos improvisaron el encuentro en Houston, donde se organizó un evento en el Discovery Park, que contó la presencia de m de tres mil personas.



Más allá de lo que está en juego, la radiografía actual de las selecciones muestra cambios previo al enfrentamiento del martes en Nueva Jersey. Argentina empezó la defensa del título con una victoria por 2 a 0 gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. “Imagino que los dos equipos tomaremos nota del último partido”, dijo recientemente Scaloni, durante la conferencia de prensa previa al compromiso. Y agregó: “No siento que tengamos que hacer un partido distinto. Lo que hacemos es acorde a nuestros rivales. Se puede jugar mejor o peor, pero estamos compitiendo al nivel en que está toda la Copa América. A todos se les hace difícil ganar”.



No fue un triunfo cómodo, ya que la Albiceleste tuvo que exigirse para romper el compacto bloque defensivo de Canadá en una cancha de césped natural recién instalada que desató críticas. “Parecía un trampolín”, había dicho Emiliano Martínez sobre el pique de la pelota.



La Scaloneta se encuentra en las semifinales en gran medida por su arquero, quien agrandó su leyenda con los dos penales atajados frente a Ecuador, en una heroica actuación como ocurrió contra Colombia en la pasada edición que se disputó en Brasil, ante Países Bajos y Francia en el Mundial de Qatar.



Naturalmente, los hinchas sueñan con la gloria. En La Gran Manzana los hits que sonaron fueron “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, “el que no salta es un inglés” o el “dale campeón”. Por supuesto, también hubo apoyo al mejor futbolista del mundo con el “Messi, Messi, Messi”, quien volverá a ser de la partida.



Las horas corrieron, pero la gente se mantuvo estoica en medio de las impactantes pantallas LED que reproducen publicidad audiovisual. Nueva York volvió a estar convulsionada por la marea albiceleste que le puso color y pasión a la previa del duelo que definirá al primer finalista. Este martes en el MetLife Stadium, cuya capacidad es para 85.500 espectadores, otra vez los hinchas buscarán que la Argentina sea “local”.