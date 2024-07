El equipo correntino Boca Unidos quedó último

Lunes, 8 de julio de 2024



El resultado, sumado a la victoria conseguida por Unión, en Sunchales, frente a Juventud Antoniana, dejó al equipo correntino hundido solitariamente en la última posición de la Zona 4 del campeonato.



Boca Unidos no pudo sacar provecho de su localía y solo empató en un gol frente a Sarmiento de Resistencia, en uno de los cuatro partidos disputados este domingo por la 17ma fecha, penúltima de la primera fase, del Torneo Federal A 2024.



El local no tuvo un buen comienzo de juego. Lució impreciso con el balón y perdió la lucha en la mitad de la cancha (Marcos Fissore no siente esta nueva función que le asigna el técnico Roberto Marioni), y el Decano le copó la parada con un buen trabajo de Santiago Lebus, Pablo Martínez y Tomás Gaitán.



La apertura del marcador se produjo luego de una pelota parada. Córner desde el sector izquierdo, el arquero Ignacio Turnes (no mostró seguridad) no salió, y Lebus se filtró sin problemas por el callejón que dejaron Raúl Albornoz y Fissore para mandar con un cabezaso la pelota a la red.



Tres minutos más tarde, el equipo dirigido por Darío Ortíz estuvo muy cerca de aumentar. Fissore perdió una pelota en ataque, y enseguida partió el pelotazo largo para José Soda, que le ganó en velocidad a Diego Sánchez Paredes y ante la salida de Turnes definió con un toque de zurda que se fue apenas ancho.