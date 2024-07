Porqué no hubo clases en la escuela el día de rapto Loan Viernes, 5 de julio de 2024 Ese día, llamativamente y sin el permiso formal de Educación, la Escuela 137 "Pedro Serrano" no tuvo clases. ¿Por qué no hubo actividad?... ¿Cuál es el vínculo de la autoridad escolar con el detenido comisario Maciel?. A 22 días de la desaparición de Loan Peña, otro dato que surgió en las últimas horas profundiza las dudas respecto al caso, y la sospecha del accionar delictivo de un grupo de personas.



Fuentes inobjetables confirmaron que la Escuela 137 "Pedro Serrano" de 9 de Julio, en cuyo jardín anexo concurría Loan Peña, ese jueves 13 de junio no tuvo clases.



La suspensión de las actividades áulicas tuvieron por fundamento una "jornada de recreación", lo cuál no tenía el aval oficial del Ministerio de Educación, por lo que las clases debían darse con absoluta normalidad.



Loan entonces no fue al jardín, como lo hacía habitualmente, y acompañó a su papá José a la casa de la abuela Catalina, para compartir un almuerzo que todos sabemos cómo terminó.



"Si Loan tenía clases normalmente, ésto no pasaba", dijo varias veces María, la mamá del pequeño, quien habitualmente lo llevaba a clases.



Un vínculo raro



El detenido comisario Walter Maciel, "arquitecto del encubrimiento", como lo describe el abogado Fernando Burlando, "estuvo varias veces en la escuela sacando fotos sin la autorización de los padres", acusa la madre de un alumno, y sigue: "Y la directora Gabriela Cardozo lo permitió, aunque ahora lo niegue, no los niegue en la cara. Es más, con otras mamás y papás estamos seguras que en los teléfonos de Maciel y en el de ella deben tener fotos juntos y de ahí el cagazo".



De acuerdo a varios testimonios el comisario tenía vía libre para entrar a la escuela



"¿Por qué no hubo clases el 13 de junio?"



El jueves 13 de junio, en la Escuela Serrano se realizó el Encuentro Provincial de Atletismo Categoría Sub-12 en el que sólo participaron chicos de sexto grado, con lo cual el resto de los alumnos, llamativamente, no tendría clases.



No sé mandó ninguna comunicación por escrito a los padres explicando por qué no debían ir ese día al colegio. Sólo se les dijo de palabra que no fueran y es por eso que Loan no asistió ese día. Por tal motivo José Peña, el papá, respondió siempre lo mismo cuando se le consultó. "Como no tuvo clases ese día fuimos al campo, a la casa de su abuela"



En otras escuelas de los alrededores de 9 de Julio, el 13 de junio sí hubo clases normalmente, como en la N°800, que está a 2 kilómetros del pueblo, y en otra que está camino a Gobernador Martínez, a 4 kilómetros.