En medio de las críticas por Loan debaten cambios en la Justicia

Viernes, 5 de julio de 2024

Un ministro del Superior Tribunal admitió la necesidad de modernizar la ley orgánica del Poder Judicial La Legislatura acelera cambios en distintos códigos procesales y planifica una comisión multidisciplinaria para la reforma integral a la Ley 6.464



Las cuestionadas actuaciones en la investigación de la desaparición de Loan Peña actualizaron un debate que se viene dando en ámbitos académicos, políticos e institucionales: la necesidad de una reforma integral de la Ley Orgánica de Administración de Justicia en la provincia de Corrientes.



No es novedad que los poderes políticos de la provincia avanzaron en las reformas de los códigos procesales de casi todas las materias judiciales, pero a 24 años de la sanción de la última Ley Orgánica de Administración de Justicia, Número 6.464 "se hacen necesarios cambios para adecuar esa legislación a una política de estado de administración de justicia con los nuevos paradigmas de celeridad, sencillez y oralidad", reveló el senador Noel Breard.



Modernizar

El legislador fue consultado por este medio al conocerse las declaraciones del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panzeri, quien lamentó las repercusiones negativas que tiene la actuación del cuerpo de fiscales en la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña hace 22 días.



De acuerdo a lo publicado por el portal Momarandú, Panzeri declaró a ese medio: "Creemos que el Ministerio Público es una organización que se debe dictar una ley orgánica, interna, moderna y muy, muy férrea para llevar adelante estas situaciones cada vez más complejas, que es el delito".



En ese punto, el ministro del STJ que además es un reconocido abogado penalista, dijo: "También, el Poder Judicial debería tener una ley orgánica, moderna, que permita una responsabilidad y una acción o una reacción frente a la agresión, que significa la implementación de un delito para dar algún tipo de respuesta mucho más seria y mucho más responsable de la que estamos hablando actualmente".



Después, el magistrado recordó su trayectoria en el sistema judicial, cuando ingresó a trabajar, y en ese punto declamó: "Imagínese la tristeza que me da como funcionario cuando hablan muy livianamente, mucha gente, a veces con razón -yo no quiero decir tampoco eso- pero que hablan mal de todo el Poder Judicial, como si fuéramos 3.000 personas, porque eso somos los integrantes del Poder Judicial, todos delincuentes, todos inoperantes, todos irresponsables, y eso me duele, esa generalidad me duele mucho".



También declinó puntualizar en las respuestas a las críticas que se le hace al sistema judicial correntino. Sobre el particular declaró: "Me duele muchísimo porque a veces los funcionarios hemos trabajado muy profundamente, con mucho rigor científico, con mucha responsabilidad y dedicación".



Para fundamentar su argumento detalló: "En el caso del Gauchito Gil, que se llevó a debate en 13 meses, se trabajó muchísimo; abogados, fiscales, partes, testigos, fue muy engorroso".



Recordó: "En capital, un tribunal dictó en 11 meses una sentencia por un caso muy importante de robo en el que hubo, digamos, rehenes, donde hubo tortura a las víctimas, donde hubo persecución policial, choques, personas lastimadas, y lo hicimos en 11 meses dictando una condena".



Detalló: "En Mercedes tuvimos 46 jueces, casi todos, faltaron dos o tres por razones muy estrictas técnicamente, no pudieron asistir, por eso nada más. Y yo les decía fíjense, todo este esfuerzo, todo este esfuerzo que hemos hecho en un montón de causas; bueno, son olvidadas por un caso, un caso emblemático, un caso muy preocupante, un caso, digamos así, de alto contenido social y técnico y de responsabilidad, de la sociedad, etcétera, etcétera. Es evidente que estamos expuestos, el Poder Judicial está expuesto a esta situación".



Una visión integral

El senador Breard destacó: "Tanto el Senado como la Cámara de Diputados avanzamos en las reformas de los Códigos Procesales de todas las materias, de hecho ya tenemos en plena vigencia el sistema acusatorio en el tema penal".



Detalló que tanto la Cámara Alta como Diputados trabajan en la reforma del Código Procesal Laboral en cooperación con el Poder Judicial, los Colegios de Abogados de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia.



"El 1 de agosto se presentarán todas las posiciones para que los legisladores podamos avanzar en un texto legal que sea el resultado del consenso y podamos aprobarlo este año", indicó Breard. Y destacó: "Con la vigencia de un protocolo elaborado por el STJ se redujeron sustancialmente los proceso legales laborales y trabajamos también en el Código Procesal de Familia".



En cuanto a la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, indicó: "Tenemos que avanzar en modernizar textos que tienen varias décadas o como en el caso del Ministerio Público Fiscal que está en vigencia un decreto ley de la última intervención a la provincia".



"Ese debate lo vamos a dar de la misma forma en que avanzamos en la reforma de los códigos procesales que modificamos en los últimos cinco años", indicó el senador.



Agregó finalmente: "Se consultará con todos los actores, porque esa reforma debe contener los nuevos paradigmas que acerquen la Justicia a la gente y solucione de forma eficiente los problemas con un sentido común y justo".