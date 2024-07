Strass, perlas y devoción en los dos mantos donados a la Virgen de Itatí

Viernes, 5 de julio de 2024



En memoria de su madre, Henry Cardozo confeccionó por primera vez un atuendo para la imagen que se exhibe en el camarín de la basílica itateña. Además, junto con su equipo, hicieron otro para la que peregrina.



Las muestras de devoción a la Virgen de Itatí son variadas y se multiplican en cada jornada, pero hay fechas especiales en que se acentúan en el pueblo itateño que alberga su histórica imagen en una basílica donde rezan feligreses de los más diversos territorios. Y ahora, en la comuna correntina se vive la novena del festejo patronal, que tendrá su jornada central el próximo martes 9. A modo de inicio de las multitudinarias celebraciones que, en el transcurso del año, se desarrollarán en ese paisaje de Corrientes, un diseñador donó un manto para la imagen del camarín y otro, para la peregrina.



Más de un mes de trabajo, recursos económicos y varias manos -también devotas de quien es para la feligresía católica la patrona de la provincia- demandó el tributo especial que Henry Cardozo decidió hacerle a la Virgen de Itatí; porque lo hago también en honor a mi mamá, Elisa Eustaquia Núñez, que falleció en el 2018. Siento que las dos me acompañan siempre y quería regalarles un poco de lo que sé hacer, a estas grandes mujeres. Sin ellas no sería nada", aseveró el diseñador correntino cuyas creaciones -por citar un caso- en cuatro oportunidades tuvieron como destinataria a la actriz y cantante, Lali Espósito.



En otras dos oportunidades hizo un manto, pero solo para la imagen peregrina. Pero este año tuvo el honor de diseñar y confeccionar, también un atuendo especial para la histórica Virgen de Itatí que está en el sector denominado camarín de la basílica erigida en el pueblo correntino. Ese es el motivo, por el que días atrás, donó dos mantos confeccionados en su atelier. Allí, junto con su equipo de trabajo, materializaron los que Henry diseñó siguiendo los parámetros establecidos por la iglesia.



"En total, hasta ahora, sería el tercer manto que diseño para la Virgen que recorre distintas poblaciones y el primero para la que está en el camarín", precisó Henry, quien, en diálogo con República de Corrientes, enumeró algunos de los elementos que utilizó: pana (tela), strass checos, cristales de vidrios, perlas y un galón francés dorado. No obstante, aclaró que los diseños de los mantos son diferentes.



Pero, más allá de eso, ambos ya se exhiben. En este sentido, en el primer día de la novena, ya se observó el destinado a la imagen peregrina. Y desde el último miércoles 3, también lucía la que está en el camarín, luego de ser vestida por las camareras y del rector de la basílica, Porfirio Ramírez.



Además de este tributo especial, Henry aseveró: "Cada vez que puedo voy a Itatí. Me da paz, me revitaliza y me llena de energías. La Virgencita me guía y colma de bendiciones. Solo tengo que ir y agradecer".