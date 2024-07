¿Cómo quedaron los cruces a eliminación directa? Miércoles, 3 de julio de 2024 Los clasificados a cuartos fueron: Argentina, Canadá (grupo A), Venezuela, Ecuador (grupo B), Uruguay y Panamá (grupo C), Colombia y Brasil (grupo D). Seleccionados como Chile, Perú y Paraguay quedaron eliminados.

Ayer, martes 2, tras el empate entre la "Verdeamarela" y los "Cafeteros", culminó la fase de grupos de la Copa América de Estados Unidos 2024. De este modo, ya se conocen todos los cruces de cuartos de final.



Como se sabe, Argentina enfrentará a Ecuador mañana a las 22 en el estadio "NRG" de Houston, Texas. Si avanza, en semis, se medirá contra Venezuela o Canadá. En una eventual final, la "Albiceleste" jugará contra Brasil, Uruguay, Colombia o Panamá.



Clasificados y cruces

Del grupo A, clasificó la selección capitaneada por Lionel Messi, con tres victorias en tres partidos y sin recibir gol en contra.



En esta misma zona, Canadá dio la sorpresa y se medirá contra Venezuela -primero del grupo B-, combinado dirigido por el DT argentino, Fernando Batista. El conjunto encabezado por Alphonso Davies (Bayern Múnich) chocará contra los venezolanos este viernes 5, desde las 22, en el estadio "AT&T" de Arlington, Texas.



Del grupo C, Uruguay avanzó en el primer puesto, con nueve puntos y solo un gol en contra de su valla, por lo que se medirá ante el segundo que nadie quería enfrentar: Brasil (D). Este cotejo será el sábado 6, a partir de las 22, en el estadio "Allegiant" de Paradise, Nevada.



En la zona D, el primero fue Colombia, que registró dos triunfos (Costa Rica, de Gustavo Alfaro, y Paraguay, de Alejandro Garnero) y un empate ante el "Scratch". De esta manera, los colombianos irán contra Panamá el sábado, desde las 19, en el estadio de la Universidad de Phoenix.



Eliminados

Chile, Perú (A), México, Jamaica (B), Estados Unidos -el local-, Bolivia (C) y Costa Rica y Paraguay (D) no superaron la fase de grupos. De los diez seleccionados de Conmebol, siete están en la siguiente instancia de la Copa América.



Concacaf presentó a seis equipos y solo dos (panameños y canadienses) siguen en carrera. El 70 por ciento de los representantes de esta confederación se volvieron prontamente con las manos vacías.