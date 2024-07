Unos 89 niños se quedaron sin alimentos en merendero

Martes, 2 de julio de 2024

Se trata del merendero “Sol”, que funciona en el barrio Arazaty en la zona costera de la ciudad de Corrientes, se quedó sin alimentos para brindar la merienda y cena a las familias de escasos recursos.

El lugar brinda comidas al menos tres veces por semana a 40 familias. Pide ayuda para seguir brindando la merienda y cena.



Un merendero que asiste hasta 89 niños en el barrio Arazaty, se quedó sin alimentos para brindar la merienda y cena. Hasta la semana pasada la encargada del lugar pudo dar la comida a las familias de escasos recursos, sin embargo, en los últimos días se agotaron los recursos y pide colaboración para poder seguir haciéndolo.



Se trata del merendero “Sol”, que funciona en la zona costera de la ciudad de Corrientes, hasta 89 niños asisten al menos tres veces por semana y necesitan colaboración para poder brindar la merienda y cena.



La encargada del merendero, Romina Sánchez explicó que: “Hasta la semana pasada hicimos merienda y cena, pero ahora no estamos teniendo nada. La verdad es que no tenemos nada para darles de comer a la gente”.



La situación se vuelve crítica, por lo que el comedor comenzó a buscar opciones para brindar un poco de comida a las personas más necesitadas. Por esa razón, Romina contó que: “En vez de leche hice malta y de cena un guiso caldudo, ya no tengo más para darles y queremos seguir ayudando a la gente”.



Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo con alimentos para la merienda como leche, pan, galletitas o yerba para hacer mate cocido. Mientras que para la cena se requiere de polenta, fideos, arroz, carne, pollo, verdura o aceite. Pueden comunicarse al 379-4951532 (Romina).