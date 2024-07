Unos 18 Gobernadores se unirían al Pacto en Tucumán Lunes, 1 de julio de 2024 La firma se realizará en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán. Están confirmados unos 13 titulares de Ejecutivos provinciales y no se descarta que se amplíe la presencia tras los respaldos por la Ley de Bases. Falta un poco más de una semana para la firma del Pacto del presidente de la Nación, Javier Milei, con los gobernadores en Tucumán. Se hará luego de la sanción de la Ley de Bases y paquete fiscal. Hasta el momento, está confirmada la presencia de 13 mandatarios de los llamados dialoguistas, entre ellos, Gustavo Valdés, y se espera llegar a unos 18.



El Jefe de Estado de la Nación busca que los titulares de los Ejecutivos provinciales firmen el llamado Pacto de Mayo, cuya convocatoria fue durante la inauguración del período ordinario de sesiones en el Congreso. Está previsto que la rúbrica se realice durante los festejos del Día de la Independencia, en Tucumán.



El acto está programado, en principio, para después de la medianoche luego de la vigilia patriótica que se realizará en el Salón de la Jura de la Declaración de la Independencia Argentina y Latinoamericana en la Casa Histórica en San Miguel de Tucumán. De acuerdo con lo señalado por el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, serían al menos 18 los gobernadores que participarán de la firma.



Más allá de Jaldo está confirmada la asistencia de 13 mandatarios, en su mayoría, los dialoguistas. Por un lado, se espera la participación de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, quienes han respaldado ampliamente la Ley de Bases, aunque con algunas disquisiciones internas por la restitución del Impuesto a las Ganancias. No obstante, han hecho declaraciones públicas de apoyo a la iniciativa del Ejecutivo nacional.



Se trata del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri; Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres, quien a principio de año tuvo un cruce con Milei por el freno de los envíos de coparticipación. También, el correntino Valdés, quien en la actualidad se mantiene activo en el marco de la investigación por la desaparición del niño Loan (ver páginas 3 y 4). A su vez, se prevé la presencia del exministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri Rogelio Frigerio (Entre Ríos), de los radicales Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); como así, Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro.



A estos se sumarían otros jefes provinciales que en las últimas semanas, durante el debate por la Ley de Bases, mantuvieron mayor cercanía con la Casa Rosada e incluso se reunieron con Javier Milei. Estos son Gustavo Saenz de Salta; Martín Llaryora de Córdoba y Raúl Jalil de Catamarca. El Mandatario de la provincia mediterránea, había acompañado a Milei en el acto por el 25 de Mayo. En tanto, Jalil rompió con el bloque duro de Unión por la Patria para respaldar la Ley de Bases.



No obstante, las dudas pasan por cuatro gobernadores, ya que las relaciones se mantienen inestables con la Presidencia. Este es el caso de Gerardo Zamora de Santiago del Estero, quien se reunió días atrás con sus pares del NOA para reclamar un nuevo reparto de fondos; de Claudio Vidal, de Santa Cruz, con quien mantiene relaciones tensas porque el oficialismo no incorporó una suba del 3 al 5% de las regalías mineras en la Ley de Bases y se opuso a la restitución de Ganancias debido a que afecta a un gran número de asalariados en su provincia.



Otros de los mandatarios que aún no confirmaron presencia fueron Rolando Figueroa de Neuquén, y de Alberto Weretilneck, de Río Negro. Este último fue aliado del kirchnerismo en el Senado de la Nación, pero no cortó el diálogo con la Casa Rosada.



Se da por descontado que los gobernadores de la oposición más dura no participarán del acto. Este es el caso de los peronistas Axel Kicillof de Buenos Aires; Gildo Insfrán de Formosa y de Ricardo Quintela de La Rioja. Además se espera rever el posicionamiento del mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien ha mantenido duras expresiones sobre la gestión de Milei.



Caja previsional

La firma del Pacto en Tucumán podría contribuir a una fotografía o a mejorar las relaciones entre la Casa Rosada y las provincias, las cuales mantuvieron roces desde que Milei asumió, especialmente, por la quita de subsidios y de transferencias discrecionales. Una de ellas está relacionada con los fondos de las cajas previsionales no transferidas, cuyo dinero no se remitió a las jurisdicciones subnacionales desde enero de este año.



En ese sentido, los mandatarios del centro del país, Llaryora, Pullaro y Frigerio emitieron un pronunciamiento conjunto para que el Gobierno nacional destrabe los recursos. El cordobés dijo que la deuda a valores actuales suma $431 mil millones. "Hoy estamos acompañando la gobernabilidad, pero este tema no resiste más", aseveró durante una conferencia de prensa.



Los gobernadores suscribieron una declaratoria para reclamar ante el Estado nacional por el incumplimiento del compromiso legal de financiar los déficits de los sistemas previsionales de las tres provincias, recursos que no fueron transferidos desde el ámbito nacional. Cabe mencionar que Corrientes se encuentra en la misma situación, por lo cual existe una demanda ante el Gobierno nacional.



Pacto

Cabe mencionar que el Pacto de Mayo que plantea Milei prevé entre sus ítems, la inviolabilidad de la propiedad privada; equilibrio fiscal innegociable; reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; rediscusión de la coparticipación federal de impuestos; compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.