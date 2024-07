Boca presentó a Tomás Belmonte Lunes, 1 de julio de 2024

El ex Lanús y Toluca firmó hasta diciembre de 2028. El mediocampista Tomás Belmonte fue presentado oficialmente este lunes como el flamante refuerzo de Boca Juniors.

El exjugador de Lanús llega al club de La Bombonera a cambio de cuatro millones de dólares por el 50% de su pase, y ha firmado un contrato que lo vincula al club hasta diciembre de 2028.



La presentación oficial de Belmonte estuvo a cargo del presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, quien destacó la emoción del padre del jugador por su llegada al equipo. “Me dijeron que tu viejo estuvo emocionado, así que para nosotros es muy lindo. Espero que puedas disfrutarlo muchísimo y ojalá nos traigas muchas alegrías”, señaló el ídolo del club.



Belmonte, de 26 años, agradeció a Boca por la confianza y expresó su entusiasmo por el nuevo desafío. "La familia estaba emocionada de que vuelva al país. Estoy agradecido a la dirigencia por buscarme y darme el apoyo. La exigencia no puede faltar. Tenemos mucha responsabilidad. Estoy en una edad muy buena para mi carrera. Me siento muy bien y con ganas de arrancar mañana, para dar lo mejor para el equipo”, afirmó el mediocampista, quien llevará el dorsal número 5 en su nueva etapa.



En relación a su paso por Lanús y Toluca, Belmonte recordó: “Vestir la camiseta de Boca es un orgullo muy grande. Me tocó jugar con Lanús y se siente mucho la gente. Es un orgullo muy grande. Cuando estaba en Lanús también hubo un acercamiento muy interesante. Ahora que me vine a Toluca, se dio justo y estoy muy feliz que un club como Boca se interese en mí. Voy a dar lo mejor, seguir trabajando con humildad y tratar de aportar lo mejor para el equipo”.



Tras concretar la incorporación de Tomás Belmonte y del chileno Gary Medel, Boca inició negociaciones para sumar a los mediocampistas Gastón Giménez y Giuliano Galoppo.



El técnico del Xeneize, Diego Martínez, y el Consejo de Fútbol buscan fortalecer el mediocampo, especialmente de cara a la serie de dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle de Ecuador. Esta área del campo quedó debilitada debido a las convocatorias de Kevin Zenón, Cristián Medina y Ezequiel Fernández para los Juegos Olímpicos de París, además de la sanción que enfrenta Guillermo Pol Fernández para el encuentro de ida de la serie.



En el caso de Gastón Giménez, el jugador de 32 años tiene contrato con el Chicago Fire de Estados Unidos hasta diciembre de 2025 y ha participado en 15 partidos en la temporada. Aunque en el último mercado de pases estuvo cerca de unirse a Boca, el futbolista decidió quedarse en la MLS. Sin embargo, la falta de avances en la llegada de Fausto Vera desde Corinthians podría hacer que el llamado de Riquelme convenza al exjugador de Vélez y Godoy Cruz para vestir la camiseta de Boca.



Por otro lado, Boca ha avanzado considerablemente en las negociaciones por Giuliano Galoppo, quien actualmente juega para el San Pablo de Brasil. El club argentino ha ofrecido tres millones de dólares por el 50% del pase del exjugador de Banfield, y el club paulista ve con buenos ojos su salida, dado que Galoppo ha perdido protagonismo en el equipo. Si se logran pulir los detalles, es probable que el mediocampista, que ya tuvo un paso por las inferiores de Boca en 2014, regrese al club.