Messi será sometido a estudios médicos tras la lesión que preocupó a todos

Miércoles, 26 de junio de 2024

Lionel Messi encendió las alarmas durante el partido contra Chile por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América.



En pleno primer tiempo, debió ser atendido por el kinesiólogo Luis García debido a una molestia en el aductor derecho. Tras dos minutos de masajes, el astro argentino volvió al campo y completó los más de 90 minutos del encuentro.



Luego del partido, el 10 se mostró cauteloso sobre su estado: "Qué sé yo... Ahora voy a ver. Creo que sí. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave". Según confesó, la dolencia apareció en el primer pique de la noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



El campeón del mundo explicó que nunca sintió un tirón: "Terminé bien, aunque un poco dolorido. No estaba suelto del todo. Me molestaba un poquito. Mañana veré cómo seguimos. Me costaba moverme con soltura. Y después te empieza a jugar la cabeza porque empezás a pensar en el pinchazo. Pero vamos a ver".



Messi mencionó un posible origen de la molestia: "Fue de la nada, vengo de un par de días con dolor de garganta, fiebre y quizás eso me pasó factura. No es algo viejo ni algo que traía, es una contractura, veremos".









El triunfo agónico de 1-0, con gol de Lautaro Martínez, fue un alivio para Messi y el equipo, ya que asegura la clasificación y casi el primer puesto del grupo. Esto podría permitir que el capitán descanse en el próximo partido contra Perú en Miami. "La verdad que sí (tendría casi una semana de descanso), por eso está bueno que hayamos ganado al final y obtenido la clasificación. Son varios partidos, son viajes largos los que vamos haciendo, muchos días en hoteles, descansando mal, por ahí está bueno...", opinó Messi.



El cuerpo médico, encabezado por el doctor Daniel Martínez, evaluará la condición de Messi en las próximas horas. La delegación tiene previsto partir rumbo a Miami en chárter después del almuerzo del miércoles.



Sobre el partido, el astro indicó: "Fue un partido muy trabado, que nos costaba encontrar los espacios. No quiero hacer hincapié mucho en eso, pero la cancha tampoco ayuda mucho. Porque no podés jugar de primera, no podés jugar rápido, necesitás siempre un tiempo más, incluso dos. Y se hace difícil encontrar los espacios entre líneas y cuando la movés de un lado a otro, se hace más lento. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante, obtener la victoria y, sobre todo, la clasificación para estar tranquilos".



Argentina podría darle descanso a su capitán en el Hard Rock Stadium de Miami. El DT Lionel Scaloni ya anunció que, con la clasificación asegurada, implementará una rotación para que los jugadores que no han tenido minutos puedan participar.