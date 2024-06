"En la búsqueda de Loan sentí angustia que no había experimentado nunca" Lunes, 24 de junio de 2024

Tomas Miguel Cura, bombero voluntario del cuartel de Saladas que participó en la búsqueda del pequeño Loan desde el segundo día de la desaparición del menor, escribió una emotiva carta sobre el hecho. "Se sentía tan mal y tan vacío".

El bombero voluntario, habló con PM, y expresó: "fue algo muy espontáneo lo que escribí, las redes sociales son nuestra pared para mostrar nuestro trabajo como bomberos, pero ahora tratamos de mostrar no la parte profesional, sino sacar lo que teníamos adentro, era una angustia que no había experimentado antes"; y remarcó: "se sentía tan mal y tan vacío, me sorprendió el sentimiento en conjunto que teníamos todos los bomberos".



Al mismo tiempo, Tomás, describió: "todos los grupos se fueron turnando, es imposible que un solo grupo se mantenga, a mí me tocó el día domingo, que fue día del padre, nos fuimos a la madrugada y estuvimos hasta las primeras horas del lunes y en todo el día me tocó la guardia pasiva".



Asimismo, el bombero de Saladas, describió: "el instructor le dio la orden a la perra Sirena, de buscar en una zona determinada y ella no encontró nada y tenía razón, ella está entrenada para realizar búsqueda de personas, en el cuerpo activo de Bomberos voluntarios".



A su vez, Tomás, remarcó: "cuesta manejar las emociones, es algo muy subjetivo, y esto era muy emotivo porque no sabíamos cuánto iba a durar, porque en un incendio uno por experiencia más o menos sabe cuánto puede durar, pero en esta búsqueda no sabíamos".