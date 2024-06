Lionel Messi festeja sus 37 años en la concentración de la Selección

Lunes, 24 de junio de 2024

El mejor jugador del mundo vuelve a pasar su día con la Albiceleste: la última vez fue en la Copa América 2021, antes de que se consagrara en el Maracaná.



Lionel Messi vuelve a festejar su cumpleaños -esta vez, el número 37- en la concentración de la Selección argentina que disputa la Copa América: al igual que en tantas otras ocasiones, compartirá su día junto con sus compañeros, en plena competencia.



Desde el Mundial Sub 20 2005, el actual capitán pasó más cumpleaños concentrado que con su familia: 12 y 8 veces, respectivamente.



El único día que a Messi le tocó jugar con la Selección argentina, fue el 24 de junio de 2006, cuando Maxi Rodríguez le metió el inolvidable golazo a México.



La última vez que vivió un cumpleaños concentrado fue en la Copa América de Brasil 2021, que finalmente terminaría conquistando. Este lunes, se espera que el mejor jugador del mundo tenga el clásico momento con toda la delegación: la torta y el canto de sus compañeros en el comedor.



Desde la AFA y su entorno, aún no confirmaron si habrá alguna actividad especial ni si su familia festejará con Leo. Probablemente, este lunes no haya otro momento además de la torta después de comer.



Sin embargo, el cumpleaños más especial de Lionel Messi fue en el 2017, ya que estaba en plena recta final de los preparativos de su casamiento: el 30 de junio de ese año, selló su amor con Antonela Roccuzzo en Rosario, su ciudad natal.



Seguramente, un año después vivió uno de los más duros: cuando festejó los 31, estaba en la concentración del Mundial de Rusia, luego de la goleada sufrida ante Croacia. Dos días más tarde, la Selección argentina le ganó a Nigeria y avanzó a los octavos de final.