Feid obtiene su primer top 10 en solitario en Hot Latin Songs con ‘Sorry 4 That Much’ Viernes, 21 de junio de 2024

La canción se une a su tema "Luna", con ATL Jacob, en la región superior del chart.

Feid se asegura un nuevo top 10 en la lista de Hot Latin Songs de Billboard con “Sorry 4 That Much”, que debuta en el No. 4 del chart con fecha del 22 de junio. El nuevo sencillo se convierte en su primera entrada en el top 10 en solitario, sin la compañía de otros artistas, y en su quinto top 10 en total. Su primero fue en marzo de 2023.



“Sorry 4 That Much” se lanzó el 7 de junio, el primer día de la semana de seguimiento, a través de Universal Music Latino/UMLE. Comienza en el No. 4 en la lista multimétrica gracias a la actividad de streaming y la difusión radial. La canción registró 4,7 millones de streams oficiales en Estados Unidos durante la semana de seguimiento del 7 al 13 de junio, según Luminate. Esa suma le permite debutar en el No. 5 de la lista Latin Streaming Songs.



En la radio, “Sorry 4 That Much” registró 4,2 millones de impresiones de audiencia, suficientes para arrancar en el top 20 en la lista general de Latin Airplay, en el No. 19. Obtiene dobles honores como el Hot Shot Debut y el Greatest Gainer de la semana. “Sorry” también abre en el No. 5 de Latin Rhythm Airplay.



La actividad de streaming y radio de “Sorry” le dan a Feid su primera entrada en solitario en el top 10 de Latin Airplay de un total de cinco en su carrera. Aquí está su colección de logros en el top 10:



Posición máxima, título, artista, fecha pico

No. 10, “Hey Mor”, con Ozuna, 4 de marzo de 2023

No. 6, “Yandel 150”, con Yandel, 25 de marzo 2023

No. 2, “Perro negro”, con Bad Bunny, 4 de noviembre de 2023

No. 7, “Luna”, con ATL Jacob, 11 de mayo

No. 4, “Sorry 4 That Much”, 22 de junio



“Sorry 4 That Much”, producida por Jowan, Wain y Rolo, se une a otra canción de Feid en el top 10 de Hot Latin Songs: “Luna”, con ATL Jacob, que rebota al No. 9 tras alcanzar un máximo en el No. 7 en la lista del 11 de mayo.



A nivel global, “Sorry” llega al No. 83 en el Billboard Global 200, para la vigésima primera visita de Feid a la lista. Mientras alcanza el No. 74 en el ranking Global Excl. U.S.



El nuevo logro de Feid llega mientras el colombiano recorre Estados Unidos con su gira mundial FERXXOCALIPSIS, que continúa con fuerza antes de finalizar la etapa estadounidense el 8 de julio en el Hard Rock Stadium en Miami. También coincide con el reciente anuncio de su actuación en la ceremonia de apertura de la Copa América 2024 en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta el 20 de junio.