Canadá denunció comentarios racistas contra un jugador

Viernes, 21 de junio de 2024

La Asociación Canadiense de Fútbol publicó un fuerte comunicado por el mal momento que vivió uno de sus representantes.





Luego del triunfo de la Selección argentina sobre Canadá en la primera fecha de la Copa América 2024, la Asociación Canadiense de Fútbol publicó un comunicado en sus redes sociales para denunciar que un futbolista de su Selección sufrió comentarios racistas tras el partido contra la Albiceleste.



Mediante una imagen con un texto se dio a conocer que un jugador, cuya identidad no fue revelada, fue víctima de ataques racistas en las redes sociales.



Asimismo, en el escrito informaron que la Asociación Canadiense ya se encuentra en comunicación con la Concacaf y la Conmebol para que tomen cartas en el asunto.



El comunicado completo de la Selección de Canadá



"El fútbol canadiense está consciente y profundamente preocupado por los comentarios racistas realizados en línea y dirigidos a uno de los jugadores de nuestra selección nacional masculina después del partido de esta noche. Estamos en comunicación con Concacaf y Conmebol sobre este asunto", escribieron a modo de denuncia.



La Selección canadiense, que integra el grupo A junto a Argentina, Chile y Perú, volverá a jugar el martes 25 de junio contra el conjunto incaico en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.



El fixture completo del grupo A de la Copa América 2024



Fecha 1



• Argentina 2-0 Canadá | 20 de junio | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.



• Perú vs. Chile | 21 de junio - 21 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.



Fecha 2



• Perú vs. Canadá | 25 de junio - 19 horas | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas.



• Chile vs. Argentina | 25 de junio - 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.



Fecha 3



• Argentina vs. Perú | 29 de junio - 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.



• Canadá vs. Chile | 29 de junio - 21 horas | Exploria Stadium, Orlando, Florida.