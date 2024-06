Es de Cocineros del Iberá y fue "Nobel" de la gastronomía

Viernes, 21 de junio de 2024

Gisela Medina, fue reconocida este martes con una Mención Especial del Basque Culinary World Prize (BCWP) 2024, conocido como el Premio Nobel de la Gastronomía, el cual tuvo lugar en el marco del encuentro “T´impuy” en Lima, Perú.



En representación de la Red de Cocineros del Iberá, programa dependiente del Ministerio de Turismo de la Provincia, su coordinara técnica y chef. Cabe destacar que dicho premio es otorgado por los cocineros más influyentes del mundo y en este caso, tuvieron en cuenta la puesta en valor de la cocina tradicional correntina, desde Mburucuyá, infravalorada durante mucho tiempo, y cómo se contribuye a través de ella al desarrollo y el empleo en la zona.



Es así que el Premio Nobel de la Gastronomía es un reconocimiento pionero y global, creado por el Basque Culinary Center y el Gobierno Vasco. Es una manera de valorar y dar visibilidad al impacto multiplicador e inspirador de la gastronomía a nivel mundial, gracias al talento, conocimiento y creatividad de cocineros que generan impactos positivos en áreas como la ciencia, salud, innovación, nutrición, educación, desarrollo social, económico y medioambiental.



Gisela Medina relató que “se premia anualmente a un chef que tenga que ver en algo con la gastronomía sustentable, que deja algo en la sociedad, como es nuestro caso con Cocineros del Iberá, que trabajamos mucho hace más de 5 años con el desarrollo del lugar y con la gente en territorio”. Contó que ella fue propuesta como candidata en representación de la Red de Cocineros del Iberá, por la periodista gastronómica, María Demichelis, y la coordinadora del proyecto, Estefanía Cutro, la cual fue aceptada y nominada en marzo para concursar.



“Pasamos por un proceso largo, con un montón de instancias: chequearon si el proyecto era real, observando por ejemplo las redes sociales de los cocineros que pertenecen a la iniciativa, evaluaron cuál es el impacto real que tiene esta red sobre las vidas de estos cocineros, en cuanto a la revalorización de la gastronomía, los productos, el saber hacer, nuestras costumbres, el trabajo que se hace con los productores, la promoción que hacemos y la utilización de estos productos tan nuestros como la mandioca, el maíz, etc.”, describió la chef correntina. Agregó así que esta Mención Especial “es tan significativa y tiene tanto impacto, porque somos los únicos de Latinoamérica, y se logró que se hablara de la gastronomía local, de la cocina nada más ni nada menos que de Corrientes”.



Medina señaló en este sentido que “tenemos una gastronomía con identidad muy marcada, con nombre propio, y por eso el correntino tiene que agrandarse un poco con esto que tenemos y es nuestro”.



Desde la publicación oficial del BCWP, sostuvieron que el trabajo de la chef correntina “ejemplifica hasta qué punto la gastronomía puede servir como motor de desarrollo de una comunidad, proporcionando un modo de vida a sus habitantes, y reintegrándoles el orgullo por una cultura, una identidad, unos productos y una cocina que durante mucho tiempo se consideraron de segunda clase, indignos de ofrecerse a los visitantes, y que hoy, gracias a su impulso, se convirtieron en un poderoso atractivo turístico y en fuente de trabajo”.



Primer puesto



El primer puesto del Premio Nobel de la Gastronomía lo obtuvo este año el catalán Andrés Torres, cocinero y corresponsal de guerra, que combina su trabajo en pro de la cocina sostenible en su restaurante Casa Nova, en el Penedès, con el liderazgo en la ONG Global Humanitaria. El premio reconoce su labor desde esta ONG a favor de la seguridad alimentaria en diez países y por su intervención gastronómica en diferentes crisis globales, así como por la creación de Casa Nova, un restaurante basado en prácticas sostenibles cuyos beneficios ayudan a financiar “Global Humanitaria”.



El jurado en la oportunidad estuvo presidido por Joan Roca de El Celler de Can Roca, que en 2017 alcanzó la primera posición en The World’s 50 Best Restaurants en los años 2013 y 2015, y formado por otros reconocidos chefs: Gastón Acurio (Perú), Pía León (Perú), Dominique Crenn (Francia), Mauro Colagreco (Francia – Argentina), Yoshihiro Narisawa (Japón), Manu Buffara (Brasil), Josh Niland (Australia), Narda Lepes (Argentina), Thitid Tassanakajohn (Tailandia), Trine Hahnemann (Dinamarca), Elena Reygadas (México); y también participó el viceministro de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco. Este importante concurso se realizó en el marco del evento gastronómico “T´impuy 2024” realizado en Lima, Perú, del 16 al 19 de junio.