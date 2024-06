FM Dorado fue declarada "Institución Destacada"

Miércoles, 19 de junio de 2024

El Honorable Concejo Deliberante de Corrientes otorgó a FM Dorado el título honorífico de Institución Destacada por su invaluable contribución a la cultura y la difusión del chamamé.

En una ceremonia emotiva, el Honorable Concejo Deliberante de Corrientes reconoció a FM Dorado con el título honorífico de Institución Destacada por su valiosa contribución a la preservación y difusión del chamamé.



El reconocimiento fue entregado por los concejales Héctor "Palito" Torres, Lili Cano, Yamandu Barrios y el presidente del Concejo, Marcos Amarilla, quienes destacaron la importancia del esfuerzo constante de la emisora en la promoción de la cultura local. Marcos Amarilla, presidente del Concejo Deliberante, elogió el trabajo de la radio diciendo: "La importancia del esfuerzo que vienen haciendo por la cultura es invaluable y, a veces, no tiene la remuneración que merece.



Sin embargo, el impacto de su labor es inmenso, difundiendo chamamé y otras actividades culturales de manera constante. "FM Dorado, desde su creación hace 17 años, se ha consolidado como un pilar fundamental en la difusión del chamamé, un género musical emblemático de la región de Corrientes.



La radio no solo se ha dedicado a transmitir música, sino también a cubrir actividades culturales y religiosas de toda la provincia.Araceli Aponte, directora de la emisora, expresó: "Este logro no sería posible sin el apoyo de nuestros oyentes, colaboradores y todos aquellos que han compartido nuestro esfuerzo diario.



Seguiremos trabajando con la misma pasión y dedicación para mantener viva nuestra cultura.""Estamos súper contentos y agradecidos por este reconocimiento. FM Dorado ha trabajado incansablemente durante 17 años para difundir nuestra música y nuestras raíces culturales," comentó Néstor "Pucho" Rojas, director de la radio.FM Dorado no solo se ha dedicado a la difusión del chamamé, sino que ha llevado este género musical mucho más allá, extendiendo su alcance a todo el país a través de sus peñas y la creación de su propia peña, Cantalicio.



Además, con proyectos como Chamameceros del Mundo, la emisora ha recorrido diferentes países promoviendo la música correntina. Esto la ha convertido en la radio de chamamé más escuchada del mundo, logrando un impacto significativo en la cultura local y global.Cada año, la emisora realiza festejos especiales y homenajes en vida a próceres de nuestra cultura, como Salvador Miqueri, Luis Landriscina, el padre Julián Zini, y Félix Chávez, entre otros. Estos eventos destacan la importancia de reconocer y celebrar a quienes han contribuido enormemente al legado cultural de Corrientes.



Este reconocimiento refuerza el compromiso de FM Dorado con la cultura correntina y su misión de llevar la música y las tradiciones locales a cada rincón del mundo. Con más de 17 años de trayectoria, la emisora continúa siendo un pilar fundamental en la promoción del chamamé y la cultura regional.