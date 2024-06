Monti afirmó que fueron cinco los adultos junto a Loan

Miércoles, 19 de junio de 2024

Jorge Monti, abogado defensor de los tres imputados, destacó la escasez de pruebas y calificó el caso como "rarísimo" debido a la presencia de elementos extraños. Cuestionó la investigación a la fiscalía y solicitó que impute a Laudelina, tía de Loan



En la tarde de este miércoles, el abogado defensor de los detenidos por la desaparición de Loan, Jorge Monti, brindó declaraciones a los medios expresando sus dudas sobre el caso: "No creo que se haya perdido".



Monti afirmó que sus defendidos declararán en el momento que él lo disponga y anticipó la presentación de pruebas que, según él, "van a generar mucho ruido" mañana.



Monti destacó la escasez de pruebas en el caso, calificándolo como "rarísimo" debido a la presencia de elementos extraños y la falta de evidencia contundente. Apuntó específicamente hacia una de las tías de Loan y otras personas involucradas, criticando que solo se haya imputado a tres de los adultos presentes durante la excursión donde desapareció el niño de 5 años.



Según Monti, "La excursión fue de cinco adultos y seis niños. Vuelven seis niños. Lo llamativo es que la imputación que hace el fiscal es sobre tres personas, le pregunté por qué no había imputado a la tía de Loan, que había acompañado, y me manifiesta que había vuelto a mitad de camino".



El abogado presentó un escrito en la fiscalía cuestionando la investigación y solicitando que se impute a Laudelina, la tía de Loan, y otra familiar presente en el almuerzo donde fue visto por última vez el niño. Indirectamente, Monti sugirió que podrían haber incurrido en falsos testimonios y denuncias.



En relación con la reconstrucción de los hechos, Monti informó que los tres detenidos, un tío de Loan y una pareja amiga de la familia, fueron trasladados al lugar donde se perdió el contacto con el niño. Sin embargo, su participación fue breve y luego fueron devueltos a prisión.