Boca va por un lugar en los octavos de final ante Almirante Brown

Miércoles, 19 de junio de 2024

En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el Xeneize y la Fragata jugarán por los 16avos de final de la Copa Argentina. Ambos definirán el rival de Talleres de Córdoba que ya está clasificado a la siguiente fase.



Boca Juniors enfrentará a Almirante Brown este miércoles a las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina. El ganador se medirá con Talleres de Córdoba en la siguiente ronda.



Boca Juniors, que el año pasado perdió en las semifinales ante Estudiantes de La Plata (equipo que finalmente se quedó con el título), debutó en esta edición con una contundente goleada por 3 a 0 frente a Central Norte de Salta. El equipo de la Ribera llega confiado a este partido luego de su triunfo por 1 a 0 ante Vélez por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Además, podría darse el debut del chileno Gary Medel, quien la semana pasada fue presentado en el club y ya fue convocado para este encuentro.



Sin embargo, no todas son buenas noticias para el técnico Diego Martínez, ya que el mediocampista Jabes Saralegui sufrió un desgarro y fue descartado para la convocatoria.



Almirante Brown, por su parte, debutó en este torneo con una victoria sobre San Martín de Tucumán en un emocionante partido que terminó 3 a 3 y se definió en los penales. En el torneo de la Primera Nacional, Almirante Brown no tuvo el mejor desempeño, acumulando solo 16 puntos en 19 partidos y estando a tres puntos de la zona de promoción. No obstante, en la última fecha consiguieron un triunfo sobre Defensores Unidos que les dio un poco de respiro.



Daniel Bazán Vera, entrenador de Almirante Brown, comentó en Radio Rivadavia que "el partido ante Boca se tiene que jugar al ritmo de la B Nacional". A pesar de la difícil situación del equipo y de enfrentarse a "uno de los equipos más importantes de Sudamérica", Bazán Vera destacó: "Nosotros también tenemos nuestras armas. El partido va a ser muy importante para el club".



El ganador de este encuentro se enfrentará en los octavos de final a Talleres de Córdoba, que en sus presentaciones previas derrotó a Agropecuario y a Colón.



Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Nicolás Figal o Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Vicente Taborda, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.



Almirante Brown: Ramiro Martínez; Natán Acosta, Gonzalo Errecalde, Leandro Quiroz, Facundo Miño; Bruno Cenci, Tomás Almada, Tomás Díaz, Leandro Iglesias; Lautaro Leguizamón y Leandro Guzmán. DT: Daniel Bazán Vera.



Árbitro: Pablo Echevarría

Estadio: Malvinas aArgentinas

Hora de inicio: 21.10

TV: TyC Sports