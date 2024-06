Piden que se investigue e impute a la tía de Loan y a otra mujer

Miércoles, 19 de junio de 2024



El letrado Leandro Montti, realizó una presentación ante la justicia para que dos mujeres sean indagadas.



Laudelina, tía de Loan Danilo Peña y esposa de Antonio Benítez, uno de los tres detenidos por la desaparición del menor de 5 años en la localidad de 9 de Julio, quedó en la mira de la justicia. Es que el abogado que representa al matrimonio de la pareja aprehendida solicitó que sea citada a declarar.



"Resulta extraño que no se encuentre imputada en la causa, ya que también formaba parte del grupo que estaba con Loan al momento que vieron que el niño regresó solo a la casa de la abuela. La investigación oficial afirma que eran seis menores de entre 5 y 10 años de edad, entre los que estaba Loan y tres adultos, pero eso no es cierto. Eran cinco los adultos. A las personas detenidas hay que incluirlas a Laudelina Peña y Camila Gomez", explicó a El Litoral el letrado Leandro Monti.



Laudelina dio varias entrevistas a los medios de comunicación de Buenos Aires. Durante su testimonio y de espaldas a la cámara con C5N, la mujer sostuvo que “no había ningún problema” entre las personas que participaron del almuerzo en la casa de la abuela materna de Loan.



“Yo le creo a mi marido, si él es el que me llama y me dice que Loan fue a buscar a su papá. Todos lo estábamos buscando desesperados”, sostuvo Laudelina respecto a la detención de Antonio.



Acto seguido, apuntó contra María, su hermana y mamá de Loan: “Todos nos movimos, menos la madre y el hermano que se quedaron en la casa esperando a que vuelva”.



“Me parece raro, yo por mi hijo iría hasta debajo de la tierra”, agregó la tía de Loan juzgando la “tranquilidad” de la mujer en medio de la desaparición del nene. Pese a asegurar que “nunca tuvo problemas” con su hermana, reiteró: “Por lo que escuché, la abuela también apunta hacia María”.