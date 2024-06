Boca Unidos tiene nuevo arquero

Martes, 18 de junio de 2024

Luego de la despedida de De León, el aurirrojo anunció la incorporación.



El club Boca Unidos de Corrientes anunció este martes una nueva incorporación para el primer equipo de fútbol.



Se trata del arquero Ignacio Turnes, quien reemplazará a Lucas De León, que durante el mes de mayo que dejaba el club por problemas personales.



Turnes de 24 años llega procedente de Atlético Rafaela y con paso previo por Barracas Central, dueño del pase.



DESPEDIDA DE DE LEÓN



En sus redes sociales, el guardameta titular se despidió del hincha aurirrojo con un sentido mensaje y dio las explicaciones del caso.



"Es muy difícil hacer esta publicación y despedirme de ustedes después de todo lo que vivimos juntos", escribió el jugador.



Y agregó: "No sé si mucho o poco, pero fue sincero y muy recíproco. Hoy toca ponerme prioridad y solucionar unos temas personales", precisó



Además, sostuvo: "Los voy a extrañar horrores, voy a estar deseándonos el bien desde lo más profundo del corazón, como me enseñaron y lo hice siempre"



"El Leoncio (Benítez, estadio de Boca Unidos) me hizo sentir cosas únicas, tardes maravillosas y algunas que no fueron tan lindas nos unieron un poco más, porque sentimos lo mismo", añadió en su cuenta de Instagram.