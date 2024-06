Un joven se haría un ADN para saber si es el niño desaparecido hace 30 años

Lunes, 17 de junio de 2024

Tras tres décadas de búsqueda incansable, Carlos González podría estar cerca de reencontrarse con su hijo desaparecido. Una nueva pista en Buenos Aires renovó las esperanzas.



La desaparición de Carlitos González en diciembre de 1993 dejó a su padre, Carlos González, en una búsqueda incansable que duró tres décadas. Hoy, una nueva pista podría traer el tan esperado reencuentro.



Carlitos tenía solo dos años cuando desapareció de una zona rural de Santa Lucía mientras asistía a un cumpleaños en compañía de una tía. La desesperación se apoderó de la familia al darse cuenta de que el niño había desaparecido sin dejar rastro. La única hipótesis sugería que Carlitos fue llevado por un hombre en un automóvil, posiblemente con destino a Uruguay.



A lo largo de estos 30 años, Carlos González no ha cesado en su búsqueda. Recorrió el país entero e incluso siguió una pista en Mendoza que finalmente resultó ser un falso indicio, según confirmó una prueba de ADN. Sin embargo, su fe y esperanza nunca se desvanecieron.



"En los 30 años investigué para ellos. Yo sigo, no me quedo. Dios me va a bendecir, lo voy a encontrar. La esperanza no pierdo y creo mucho en Dios", expresó González.



Con el avance de las redes sociales, la foto de Carlitos se viralizó repetidamente, manteniendo viva la esperanza de su padre. Recientemente, una joven de Buenos Aires notó una publicación que le resultó familiar. La foto de Carlitos que ella vio coincidía con una imagen que su novio tenía guardada en su teléfono.



Según relató la joven a Carlos, al confrontar a su novio sobre la foto, él respondió: "Soy yo cuando era chiquito. A mí me crió una viejita porque no sé quién es mi mamá. Estuve en Misiones y después vine a Buenos Aires". Este descubrimiento ha generado una mezcla de esperanza y tensión. El hombre en cuestión, al parecer, se mostró reacio a realizar una prueba de ADN, complicando aún más la situación.



La joven decidió comunicarse con Carlos y, según informó, este martes podrían presentarse en la fiscalía para dar un paso decisivo en la resolución del caso