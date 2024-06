Valdés: "vemos si podemos asumir compromisos que Nación no asume" Viernes, 14 de junio de 2024 El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió ante la prensa de las negociaciones con Nación por obras no finalizadas en la Provincia. "Es fundamental que la Nación reactive obras que son compromisos asumidos", sentenció.



Al respecto elprimer mandatario provincial explicó ante los medios de comunicación: "Estamos conversando. Nos estan delegando su responsabilidad. Después veremos si podemos asumir compromisos que ellos no asumen", expresó.



El Gobernador reiteró el reclamo por la autovía de la ruta 12 en la capital y otras obras en el interior, aunque adelantó que si se trasladan a la Provincia, "veremos cuáles podemos terminar y cuáles quedarán inconclusas por deserción nacional". Todavía no hay acuerdo de traspaso de obras.