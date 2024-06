Ricardo Colombi se esta preparando para ser el próximo Gobernador

Jueves, 13 de junio de 2024

Armando Aquino Britos, abogado de Ricardo Colombi aseguró que “el Dr. Colombi tiene los derechos políticos para presidir el partido y también se está preparando para ser el próximo candidato a gobernador” en las elecciones del año que viene.



Armando Aquino Britos, abogado de Ricardo Colombi en el proceso iniciado tras la decisión de la última Convención de la Unión Cívica Radical, aclaró que “celebro que el Dr. Valdés quiera ser presidente del partido”, pero afirmó que su defendido será candidato a ocupar nuevamente el Sillón de Ferré el año que viene en la Provincia de Corrientes. Recordó que “no está nada resuelto”, en cuanto a las autoridades partidarias y que la causa se está desarrollando.



Por otra parte, Aquino Britos aclaró que “no hay resolución emitida” respecto de la información que decía este miércoles que la Cámara ratificó lo resuelto por la Convención para las elecciones internas, el pasado 29 de abril. Agregó que “es un dictamen del fiscal, opinando que no se debe hacer lugar”.



En este marco, aseguró que en la Ley Electoral se prevé que el juez convoque a una audiencia de partes, en la que tanto el Dr. Colombi como los representantes de la Convención presenten pruebas. Posteriormente, el magistrado deberá decidir si se piden más pruebas o si toma una definición al respecto de los hechos presentados.



Más allá de aclarar que este proceso no se ha desarrollado por el momento, Aquino Britos habló de “un operativo de prensa destinado a decir que la causa finalizó, mientras que la realidad es que está avanzando”. Adelantó que se esperará la decisión y que “después tenemos todavía posibilidades de ir mediante recurso a la Cámara Electoral Nacional”.



El letrado reiteró que “tenemos pruebas para demostrar que la Convención no se realizó conforme a derecho”, agregando que “los miembros no cumplían con los requisitos necesarios”. En este sentido, señaló que “si hay un juicio es porque está en crisis y se cuestiona esa decisión”, respecto de lo resuelto por la Convención de la UCR y agregando que “seguimos diciendo que Colombi es presidente del partido”.



El argumento que esgrimió es que “si se prorrogan los mandatos, debe ser para todos” y que “en caso de sanciones, recaerán sobre las autoridades”