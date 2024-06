Nuevas obras en el Hospital de Liebig y se ratificó inversión a la salud pública Jueves, 13 de junio de 2024 El gobernador Gustavo Valdés, indicó que esta obra fue posible no solo gracias al Ministerio de Salud, sino también por el Invico, el cual puso a disposición toda su infraestructura.

El gobernador realizó el corte de cinta de las nuevas obras del Hospital de Colonia Liebig que dará mayor respuesta a los vecinos y zonas aledañas. También anunció que “esta era una segunda etapa, ahora se viene una tercera que vamos hacer”.



Continuando con su visita en Colonia Liebig, el gobernador Gustavo Valdés dejó inauguradas este miércoles, las ampliaciones y refacciones en el Hospital local. Dicha obra de gran concretada dará mayores comodidades para la atención pública de la comunidad y zonas aledañas.



Allí, el mandatario indicó que esta obra fue posible no solo gracias al Ministerio de Salud, sino también por el Invico, el cual puso a disposición toda su infraestructura. "Esta era una segunda etapa, ahora se viene una tercera que, por supuesto la vamos a hacer", anunció.



Luego dedicó sus palabras al sistema sanitario correntino y al esfuerzo que se realizó en épocas de pandemia, con grandes inversiones para lograr dar respuesta y atención a los contagios de Covid. "Más que tener plata, es importante tener salud. De qué sirve tener progreso económico o educativo si no tenes salud", señaló.



Sobre Liebig, dijo que es una localidad con gran potencial, que a su fuerza en el sector yerbatero se le suma la ganadería y la forestación. "Hay potencial, entonces tenemos que garantizar una salud a la altura", agregó.



"Pero el sistema sanitario no tiene que ver con edificios, sino con médicos, enfermeros y demás trabajadores que están comprometidos", añadió para terminar su discurso pidiendo un aplauso para los trabajadores de la salud.



Palabras del ministro e intendenta



Por su parte, el ministro Cardozo comentó que dichas obras que se inauguran “forman parte del plan del Gobernador de recuperación edilicia de nuestros hospitales y centros de salud”. Asimismo, informó que “la zona tiene varias inversiones en marcha: estamos empezando a construir 2 salas de atención primaria en Virasoro, se está programando la ampliación del centro de salud de San Carlos, en donde ya tuvimos intervención, como también en Garaví, y así sucesivamente en distintos lugares de la Provincia”.



Recordó que “en Santo Tomé se está haciendo una ampliación muy grande en este momento con el sector Quirúrgico y el de Obstetricia, así que para nosotros que este Hospital ahora tenga sectores como de internación, de shock room, de todos los servicios que incluye cocina, lavandería, sala de comedor, sala de reuniones para el personal y un equipamiento nuevo para el quirófano, la verdad es un orgullo”. Además, ahora cuentan “con una nueva cama de cirugía, como así también una nueva camilla de parto, entre otros equipamientos, dando respuesta a toda la región”.



Por otro lado, la intendenta de Leibig, Lorena Kowacz hizo extensivo su agradecimiento al Gobierno provincial por las obras ejecutadas y agregó “con estas obras hermosas estamos dando respuestas a los vecinos”.



“La salud pública nos permite poder llegar a todas las familias”, remarcó.



Apoyo provincial a una obra fundamental



En tanto, el director del Hospital, José Streda, fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes, “a nuestra casa”, quien seguidamente manifestó estar “muy agradecido al Gobernador por las grandes inversiones que se hizo aquí”. “Hoy es un hospital moderno, acorde a las necesidades de salud del pueblo y de los lugares aledaños”, agregó.



Aseguró que la mencionada institución médica, “es un ícono en la zona” y contó que “entre el 85 o 90% de la población local nace en este Hospital, desde hace 35 o más años”. Remarcó así que “este hospital es un modelo a seguir, con gente muy capaz, abocada a su trabajo, gracias a mis colegas y principalmente el grupo de enfermería; acá hay trayectoria y capacidad, así que conocemos bien la problemática del pueblo”.



Detalles de la obra



En las obras ejecutadas se realizaron en el área de internación intermedia con servicio de enfermería, área de residencia con dormitorio y baño completo, sector de Rayos X, lavandería con separación de limpios- sucios y sector de esterilización, cocina con despensa, comedor, sanitarios para personal, sanitarios para público general y para discapacitados. Farmacia e instalación de Gases Medicinales.



A su vez, contará con una instalación de tanque de agua, residuos diferenciados y disposición de espacio para Instalación de Generador de Emergencia



Además, el Ministerio de Salud Pública dispuso de 10 televisores, 3 heladeras, lavarropas, cocina, sillón de parto, monitor multiparamétrico, carro de paro, 2 camillas, 8 portasueros, 8 camas ortopédicas, mesa de cirugía, lámpara scialítica, instalación de paneles de oxígeno y aire, 3 impresoras, 2 computadoras completas, mobiliario y blanquearía.



En la ocasión, acompañaron al Gobernador e Intendenta de la localidad, los ministros de Salud, Ricardo Cardozo, de Educación, Práxedes López, de Industria, Mariel Gabur, de Desarrollo Social, Adán Gaya, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, intendentes de localidades vecinas, y autoridades sanitarias del Hospital.