Valdés entregó 36 viviendas y anunció la construcción de 20 más

Jueves, 13 de junio de 2024

Sobre el final de su visita a Colonia Liebig, el gobernador Gustavo Valdés entregó a sus adjudicatarios las llaves de 36 viviendas que la Provincia construyó en la localidad.



A éstas se le sumarán otras 20 en un futuro próximo producto de un convenio entre el Gobierno y el Municipio. Antes, el mandatario inauguró la pavimentación de 14 cuadras en el Barrio 29 de Mayo.



“Este es un día muy emotivo” porque “le estamos dando un techo digno a cada una de las familias”, expresó la intendenta Lorena Kowacz y agradeció el acompañamiento del gobernador por las obras ejecutadas.

Por su lado, el interventor del Invico, Lizardo González sostuvo que, del total de viviendas, 24 son de demanda libre y 12 del programa Oñondivé” con una “inversión total del Gobierno provincial, apostando a la demanda habitacional”.



A su vez, destacó el trabajo de cada uno de los que contribuyeron en la ejecución de las viviendas.



El gobernador Valdés se refirió en primer lugar al plan de viviendas del Gobierno, algo que “era necesario para la población”. En el caso del programa Oñondivé, se logró trabajar con los intendentes, que donan los terrenos y el financiamiento de la mano de obra, mientras que el Estado provincial aporta materiales y dirección técnica.



“Nos decían que no se podía, que nunca se hizo, que los intendentes no están capacitados para esa responsabilidad. Igual fuimos para adelante e hicimos muchas viviendas”, agregó. Señaló también que éstas están equipadas con muebles hechos por manos correntinas y, en algunos casos, huertas.



“Quién nos va a ayudar sino los correntinos, que nos ponemos el trabajo al hombro. Administrando bien, la plata alcanza”, declaró Valdés. Acto seguido anunció la construcción de otras 20 viviendas Oñondivé para Colonia Liebig, cuyo convenio -por un monto de $458 millones- se firmó durante el acto.



Dirigiéndose a los adjudicatarios, les pidió que hagan el esfuerzo y paguen sus correspondientes cuotas. “Sé que la situación económica es difícil, pero es necesario que estén al día para que otros vecinos puedan cumplir el sueño que hoy están cumpliendo ustedes. En futuro queremos hacer más viviendas para erradicar la falta de ellas en la localidad”.

Por otro lado, el gobernador enfatizó en la importancia de mandar a los niños a la escuela: “Con educación aseguramos el buen vivir de nuestros hijos, es más importante que la vivienda. Denles valores”. Finalizando, deseó que en un futuro “podamos mirar atrás y decir ‘qué ciudad maravillosa y qué provincia maravillosa”.



Pavimentación de calles del barrio 29 de mayo

Antes del acto de las viviendas, el Valdés junto a la intendenta Kowacz inauguraron 14 cuadras de pavimento de calles pertenecientes a la zona del barrio 29 de Mayo, entre las que se encuentran Mariano Moreno y Shuntheim, entre otras, lugar donde se concretó el acto. “Sé que muchas veces resulta difícil para una municipalidad poder realizar este tipo de inversiones, ya que hay localidades que crecen a un ritmo verdaderamente importante como lo es Liebig”, dijo el mandatario, respecto al trabajo en conjunto con dicha comuna.



Contó que “es una obra que la veníamos trabajando desde sus inicios, primero con inversión propia de una las primeras viviendas que inauguramos cuando recién asumí”. Luego y “a partir de ahí, nos pusimos un objetivo: hacer crecer el barrio, mejorarlo día a día; comenzamos a hacer más viviendas y otros trabajos que permiten ir creciendo y acompañando el esfuerzo que hacemos desde distintos lugares, como esta inversión que venimos haciendo en infraestructura conjuntamente con la Municipalidad”, dijo el gobernador.



En ese sentido, remarcó que “administrar bien el recurso del Estado provincial, nos permite poder estar, asistir a cada uno de los municipios de Corrientes, así que vamos a seguir por más obras en la localidad”, haciendo referencia al convenio que se firmó más temprano por más asfalto. En referencia a eso, recordó que en Santo Tomé “estamos poniendo en marcha para toda la zona, una nueva planta de asfalto en caliente con Vialidad Urbana, así que vamos a estar con el esfuerzo de la provincia de Corrientes llegando a este rincón, que en realidad es el inicio de nuestra Provincia, como lo digo también en Mocoretá”.



Por otra parte, Valdés señaló que “podemos ver aquí en el barrio un jardín de infantes que estamos terminando” y adelantó que “seguramente con el correr del tiempo haremos una escuela primaria, luego una secundaria, y vamos a seguir haciendo que este barrio 29 crezca”. Expresó para terminar que “es un placer poder ver el progreso de los vecinos fundamentalmente, que son los que viven aquí, los que trabajan para hacer grande nuestra Provincia, que cada día puedan estar mejor, transitar con seguridad e integrarse con el centro”.



La jefa comunal explicó a su turno que se trata de “una obra que conecta lo que es el centro de Liebig con el barrio 29 de mayo”. Resaltó que “esto implica que los vecinos ya no tengan que salir a la ruta 71 para salir de la zona”.



Kowacz celebró que los trabajos quedaron “muy lindos y es de suma importancia también por los chicos que van a la escuela. Se nota el gran avance que tiene el barrio, con el acompañando de todas las tareas complementarias que se están haciendo y se hicieron, como cordón cuneta, veredas, iluminación, cloacas” cerró.



Presencias

Además de las mencionadas autoridades, participó el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Gómez; legisladores provinciales; funcionarios municipales y vecinos.