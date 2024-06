Según Vischi se buscará excluir "la privatización de Aerolíneas Argentinas"

Miércoles, 12 de junio de 2024

En instantes comienza en el Senado el debate de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. El Gobierno afirma que tiene garantizado el quorum y llega muy ajustado a la votación en general.



La postura de los senadores santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, entorpeció de forma imprevista la negociación y los números que tenía -a priori- la Casa Rosada- para aprobar ambos proyectos.



De todas formas, El ministro del Interior, Guillermo Francos, cree que el Gobierno saldrá airoso en la votación de la ley en general, pero también evaluaba el escenario contrario: si triunfa la postura de la oposición combativa que busca hacer caer la Ley Bases o postergar su tratamiento, el Gobierno retirará la reforma fiscal. La Casa Rosada no está dispuesta a darle más recursos a las provincias si no ayudan con la sanción de la Ley Bases.



El oficialismo mantiene negociaciones de último momento con senadores y gobernadores para buscar darle más aire a lo que prevén una ajustada votación en general. En ese sentido, pusieron sobre la mesa de diálogo la posibilidad de excluir a Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino de la lista de empresas públicas sujetas a privatización.



También podrían sacar la norma que deroga la moratoria previsional y crea la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.



Pero si la Ley Bases es votada en general, el Gobierno tiene preparada una sorpresa: habría al menos dos senadoras de Unión por la Patria que están dispuestas a correrse de la disciplina de bloque y aceptar el pedido de sus gobernadores para acompañar la votación en particular.



Serán fundamentales las presencias en las bancas, pero algunos gobernadores también ayudarán haciendo que algún senador opositor se retire a tiempo para facilitar ciertas votaciones.



Todo eso en un día con mucha volatilidad en los mercados, que estarán pendientes de lo que ocurra en la Cámara Alta para analizar la gobernabilidad del presidente Javier Milei y la posibilidad de robustecer o no la recaudación.