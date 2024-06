Hackearon la cuenta de Facebook de la Basílica de Itatí

Miércoles, 12 de junio de 2024

La intención fue robar una vasta comunidad de seguidores para abrir un perfil de "decoraciones". Ahora abrieron una nueva cuenta para que sigan sus devotos.



La cuenta oficial de la Basílica Nuestra Señora de Itatí sufrió un ataque cibernético y un archivo histórico se perdió para siempre. Ahora, los encargados abrieron una nueva cuenta y esperan poder recuperar la vasta cantidad de seguidores que acumularon durante diez años.



El delito informático se perpetró el pasado 3 de mayo y significó la pérdida de más de 169.000 seguidores de todas partes del país y el mundo que seguían las novedades a través de las redes sociales, además de un vasto archivo que estaba compuesto por fotografías, videos, panfletos, grabaciones de misas en vivo y peregrinaciones.



Los hackers introdujeron las primeras modificaciones tres días después. La página pasó a llamarse "Ideas in the House" (Ideas en la Casa) y comenzó a compartir, hasta ayer a la noche, fotografías de decorados interiores. Encargados de la Sala de Prensa de la Basílica comentaron diario época que el hackeo afectó solo a la cuenta de Facebook.



Desde la comunidad itateña sospechan que quien está detrás es la persona que abrió la página por primera vez en 2014. El comunity manager habría aprovechado la cantidad de seguidores que tenía la "casa de la virgen" para empezar un emprendimiento con una base de folowers sustanciosa.



Los actuales encargados de las cuentas oficiales de la Virgen de Itatí solicitan que los internautas reporten la cuenta para evitar cualquier tipo de engaño o una estafa paralela. A la vez, aclararon que todas las actividades de la iglesia se pueden seguir en la nueva cuenta "Basílica de Nuestra Señora de Itatí".



Las redes sociales se volvieron de vital importancia no solo para la Basílica, sino también para muchas iglesias y santuarios que en 2020 se vieron obligados a transmitir sus ceremonias litúrgicas por "vivos" a causa del distanciamiento social que impuso la pandemia.



Por ejemplo, la presentación del cronograma de las fiestas patronales será transmitido hoy a las 17. Se conocerá la amplia gama de actividades que se llevarán a cabo en julio.



Los actuales CM realizaron las denuncias y planteos ante el Servicio de Ayuda de Facebook pero hasta el momento no tuvieron respuestas. Vale recordar que el 9 de julio es la fiesta patrona y el 16 de julio la coronación.