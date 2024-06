Más cien inscriptos para participar de la Cabalgata patriótica

Viernes, 14 de junio de 2024

La ciudad de Curuzú Cuatiá realizará la cabalgata patriótica en honor al general Manuel Belgrano que tendrá lugar el 20 y 21 de junio. Iniciará en Paraje Basualdo, de allí continuará su marcha hasta Cazadores correntinos para finalizar el



La idea es instalar el evento en la agenda anual, y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la Provincia.



Tal como estaba previsto, el 5 de junio pasado, cerró la inscripción para participar de la Cabalgata patriótica en honor a Manuel Belgrano en Curuzú Cuatiá. Según comentó la directora de Cultura y Turismo de la ciudad, Virginia Aguirre Talamona, se inscribieron más de 125 jinetes. “La mayoría son de Curuzú Cuatiá, pero también se sumaron vecinos de Goya, Esquina y Mercedes. Estamos más que contentos con la convocatoria y las repercusiones que tuvimos de este primer evento”, dijo.



Este alto nivel de inscriptos, explicó la funcionaria municipal, hace que el compromiso sea mayor. “Estamos trabajando de manera muy seria en torno a este proyecto. Ya hicimos un mapa de ruta, las actividades que se van a realizar en función a esto por lo que estamos expectantes de que llegue la fecha para poder vivir esta experiencia que nos demandará recorrer más de 82 kilómetros de trayecto en total. Tanto los vecinos de Curuzú como los participantes tienen muchas expectativas no sólo por lo que se vivirá sino por la posibilidad de rendir un homenaje a nuestro máximo prócer”, explicó.



Para ser la primera vez que organizamos la cabalgata –agregó-; tuvimos una respuesta muy importante de la gente. Esto nos indica que estamos hablando de una actividad que vino para quedarse porque estamos seguros que vamos a generar precedente.



Pensamos que tanto entusiasmo se dé –destacó Aguirre Talamona-; porque en el país no hay ninguna cabalgata dedicada a la figura de Manuel Belgrano y a nosotros nos pone muy orgullosos de ser los primeros y sentar las bases para replicar en toda la provincia.



CONTEXTO HISTÓRICO



En noviembre de 1810, Manuel Belgrano cruzó el arroyo Basualdo -límite de Entre Ríos y Corrientes- y en territorio correntino lo esperó José Casco y Mendoza, uno de los primeros pobladores de Curuzú Cuatiá. Así realizó el trayecto de Paraje Basualdo a Curuzú Cuatiá para reunirse con los vecinos de esta ciudad que en aquel momento era una villa.



Esto es lo que hace a este camino ser parte más que valiosa no sólo para Curuzú Cuatiá sino para la zona –dijo la funcionaria-. De hecho, una Ley impulsada por el diputado Horacio Pozo denomina a este trayecto, “El camino de Belgrano”. Ley a la que la Sucursal del cielo adhirió y también dió participación a los diferentes municipios que conforman este camino de Belgrano para que se sumen y realicen esta actividad.



“Para Curuzú Cuatiá es un enorme honor tener una cabalgata exclusiva para rendir homenaje a nuestro prócer y fundador. Por ello, cada año con más las instituciones involucradas en la organización”, agregó. En este sentido mencionó a la Comisión de Agrupaciones Tradicionalista San Felipe, conformada por 38 agrupaciones tradicionalistas de la ciudad –cerca de 1000 caballos-, la Sociedad Rural local, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, la Policía de la Provincia de Corrientes, la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, la Municipalidad de Cazadores Correntinos, la Sociedad Belgraniana de Curuzú Cuatiá, entre otras. “Queremos que la propuesta se siga forjando y quede instaurada para que se realice todos los años”.



“Curuzú Cuatiá es una ciudad que tiene historia en las cabalgatas patrióticas”, dijo Aguirre Talamona y a modo de ejemplo dijo que la cabalgata de Curuzú a Yapeyú se la realiza desde hace más de 60 años con un grupo liderado por la familia Aspiazú.



Hoy la propuesta es sumar este nuevo camino histórico cultural para que la provincia se haga eco. Comenzamos este año, pero esperamos el objetivo es lograr que el interés trascienda nuestras fronteras y poder instituir además con una mirada turística.