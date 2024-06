Corrientes aguarda a Nación por el traspaso de obras

Lunes, 10 de junio de 2024

Al igual que otras ocho jurisdicciones, Corrientes sigue de cerca un presunto acuerdo con la administración libertaria para la cesión de varios proyectos que dependen de la Casa Rosada. Con el regreso del Gobernador tras la gira por el exterior.

Corrientes espera definiciones y precisiones con respecto a la obra pública nacional en suelo provincial, por lo que con la llegada del gobernador Gustavo Valdés tras la gira por Estados Unidos y Suiza, se aguarda que esta semana haya novedades ante un posible convenio.



Con la llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación y el reordenamiento de fondos públicos, con foco en el programa económico de déficit cero como defiende el libertario, la gestión provincial planteó en diversos espacios de negociación la pronta reactivación de diferentes frentes de obras, como la emblemática autovía en la ruta nacional 12.



A ello hay que agregar las más de 50 escuelas que la administración de Alberto Fernández se comprometió con la Provincia y que, a la fecha, están paralizadas.



A la firma

Tras la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, durante la última semana, el Gobierno nacional inició el proceso de traspaso de obras a Provincias y fue el turno de Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Chubut y Córdoba.



Cabe indicar que Corrientes mira con expectativa la posibilidad de sumarse a la lista de jurisdicciones que cuenten con igual destino, ya sea una definición si la Nación asumirá alguna obra o si, finalmente, se la transferirá a la Provincia. Con el retorno de Valdés al país, se espera que en los próximos días haya noticias.



En este contexto, la ministra de Educación, Práxedes López, dijo en declaraciones a la prensa: "Nos pidieron que evaluemos y prioricemos obras, así que en breve estaremos con la (reunión) bilateral donde manifestaremos eso, algunas pasarán a la Provincia, que fue lo que pedí en el último Consejo Federal: que nos determinen cuáles se harían cargo ellos y cuáles quieren transferir. Pero son ellos los que tienen que transferir, porque son los que tienen paradas las obras", resaltó.



Prioridades educativas

López recordó: "Corrientes tiene 58 obras, de las cuales el gobernador nos había dicho que no tiene problema en que la Provincia se hiciera cargo". Del total indicado, la situación es diferente según el caso: "Algunas están finalizadas y se tienen que terminar de pagar y otras que tenemos como prioritarias", citó la titular de Educación.



En tal sentido, mencionó: "Tenemos varias que urgen, la Juan Domingo Perón (antiguo Hogar Escuela), la del barrio Ponce, la de Chavarría". En tanto que destacó: "Otras las podemos resolver con la Provincia, así que esperaremos la respuesta de la Nación y, a partir de ahí, empezar a trabajar".



Con respecto a las escuelas técnicas, indicó: "Las que fueron licitadas, tenemos que ver si la Nación nos dice que no se harán cargo y si no lo hacen se hará cargo la Provincia. Para nosotros es una prioridad seguir haciendo obras para este tipo de instituciones", subrayó.



Las claves

Para la gestión provincial las obras emblemáticas que más urge que la Nación defina es la autovía de la ruta N.º 12 así como la de la N.º 126, entre Sauce y Curuzú Cuatiá. Con respecto a esta última carretera, fundamental para el sur correntino, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, recordó recientemente que el proyecto fue acordado con "70 % de fondos nacionales y el 30 % provinciales".



Sobre la travesía urbana en la capital correntina, el funcionario sostuvo: "Tenemos que buscar que la Nación culmine la autovía porque hay un contrato firmado, y que son erogaciones del tesoro nacional que, supuestamente, tuvieron que estar presupuestado".



De no concretarse, indicó: "Nos deberían informar a la Provincia que no están en condiciones de hacerlo y deberían transferirnos los fondos para terminar la obra o salir a buscar el financiamiento que nos permita concluirla. No podemos seguir así con la tapera, con la ruta abandonada", enfatizó.