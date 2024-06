Reflexión de Soledad: "Es el reflejo de nuestras historias"

Viernes, 7 de junio de 2024



Soledad Pastorutti se convirtió en una de las artistas exponentes del folklore en Argentina y su actualidad en la música está marcada por lanzar una seguidilla de canciones con otros colegas suyos.



En este contexto, la cantante de 43 años utilizó sus redes sociales para hacer una profunda reflexión mediante un video publicado en su cuenta de Instagram que generó mucha emoción en sus millones de seguidores. "Es el reflejo de nuestras historias", dijo.



Durante este 2024, "La Sole" viene teniendo muchas actividades vinculadas a su carrera en la música no solo por los recitales realizados, sino también por la cantidad de colaboraciones en canciones con otros artistas que hizo. Ráfaga, Euge Quevedo, Camilú, Amanda Miguel y Lila Downs y Niña Pastori son algunos de los artistas con los que se mostró este último tiempo. Para profundizar sobre el proyecto artístico lanzado llamado Raíz, la cantante publicó un sentido video.



"Entonces vamos intentando mejorar, ser como una versiones mejoradas de eso que fueron ellos o lo que son ellos. Yo creo que es super importante conectarlo todo. Yo nací en el Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, y siento que todo tiene que convivir en este mundo", expresó "La Sole" en lo que se trató de un profundo análisis de las raíces culturales de cada persona, en el marco del proyecto lanzado junto a Lila Downs y Niña Pastori. "Es el reflejo de nuestras historias, nuestras tradiciones, la familia, los amigos, el presente que vivimos y el futuro que anhelamos. La raíz es también evolución. Cambia y mantiene su esencia. No tiene edad, no tiene género, no tiene tiempo. Está en todo y en todos. Te invito a dejarte llevar por la música que somos", escribió en el posteo.



Perplejidad en el Folklore: Luciano Pereyra se animó y le dijo lo que piensa a Soledad Pastorutti



Luciano Pereyra, el querido cantante oriundo de Luján, no pudo contenerse en las redes sociales y aprovechó un nuevo lanzamiento de su amiga y colega Soledad Pastorutti para decirle lo que piensa en público. Recientemente, "La Sole" sacó un nuevo material que causa revolución en el folklore argentino.



La histórica amistad entre estos dos grandes de la música argentina ha sido testigo de innumerables colaboraciones y escenarios compartidos a lo largo de los años, y esta ocasión no fue la excepción. Sin embargo, en el mundo de la música, muchos quedaron perplejos ante el mensaje que le escribió Pereyra a Pastorutti en las redes sociales.



Soledad Pastorutti, junto a las reconocidas artistas Lila Downs y Niña Pastori, presentó "Nunca me fui", una emotiva canción que forma parte del proyecto musical "Raíz". Este trabajo vuelve a unir a las tres artistas en un viaje musical que trasciende fronteras y celebra la esencia compartida de sus raíces. Justamente, ese lanzamiento fue el que motivo a Luciano a declarar frente a todos los seguidores de ambos.



En sus redes sociales, Luciano no dudó en expresar su admiración por el nuevo trabajo de Sole y aseguró: "¡Espectacular!". La respuesta de Soledad no se hizo esperar, y con un cariñoso "Gracias amigo", selló una vez más la fuerte conexión entre ambos.